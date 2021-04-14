Hükümlüler, diktiği fidanları sağlık çalışanlarına adadı

Hükümlüler tarafından dikilen 2 bin 870 fidan sağlık çalışanlarına adandı.

Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerde hükümlüler 2 bin 870 fidanı sağlık çalışanları adına toprakla buluşturuldu. Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla fidanlara görevleri başında şehit olan ve pandemi sürecinde vefat eden sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından, hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalıştırılmaları, yeniden suç işlemelerini engelleyici tedbirlerin alınması, sosyalleşmeleri, ormanlık alanların arttırılması ve düzenlenmesi amacıyla 2017 yılından bu yana ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor. Ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması, hükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenen çalışmalarda bu yıl sağlık çalışanları unutulmadı.

‘Hükümlüler tahrip olan ormanlık alanları da ağaçlandırdı’

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca, bu yıl da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Bodrum, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Kırıkhan, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlükleri koordinasyonunda 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, yangınlarda tahrip olan ormanlık alanlar hükümlüler tarafından yeniden ağaçlandırılarak doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli için fidanlar dikildi. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen ağaçlandırma çalışmasında hükümlülerin dikip can suyunu verdiği fidanlara pandemi sürecinde vefat eden ve görevi başındayken şehit olan sağlık çalışanlarının isimleri verilirken, dualar edildi. Etkinliklere Denetimli Serbestlik bünyesindeki hükümlülerin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıkları, il sağlık müdürlükleri, ceza infaz kurumlarında görevli sağlık çalışanları ile adliye personelleri de fidanları toprakla buluşturarak destek verdi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bodrum’da 10 bin 200 metrekare alana 450, Çanakkale’de 2 bin metrekare alana 320, Diyarbakır’da 3 bin metrekare alana 300, İzmir’de 2 bin 500 metrekare alana 300, Kırıkhan’da 3 bin metrekare alana 300, Şanlıurfa’da 5 bin metrekare alana 700, Turgutlu’da 2 bin metrekare alana 320 fidan dikildi. Etkinlikte Türkiye genelinde toplam 29 bin 700 metrekare alanda 2 bin 870 fidan sağlık çalışanları adına toprakla buluşturuldu.