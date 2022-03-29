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Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık kontrol dönemi başladı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, imza yerine parmak izi tanıyan cihazla anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Genel 29.03.2022, 20:10
Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık kontrol dönemi başladı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, imza yerine parmak izi tanıyan cihazla anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Denetimli Serbestlik Parmak İzi Kontrol Sistemi projesi hayata geçirildi. Recep Şahin Polis Merkezinde hayata geçen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre (UYAP) uygulama, evrak yoğunluğunu azaltarak kırtasiye tasarrufu sağlarken, suiistimallerin de önüne geçecek.

Projenin tanıtım programı Recep Şahin Polis Merkezinde gerçekleştirildi. Tanıtım programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve il protokolü katıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, teknolojinin hayatın her anında olduğunu ve teknolojiyi adalet sisteminde de kullanacaklarını ifade etti. Mahkemelerin bazı durumlarda tutukluluk yerine adli kontrol kararı verebildiğini anımsatan Başsavcı Gökhan Kapağan, “Adli kontrol çerçevesinde hükümlüler belirli yerlere müracaat edilmesi gerekiyor. Bu belirli yerler dediğimiz yerler polis karakollarımız oluyor. Bu çerçevede şahıslar karakola gittiklerinde imza atıyorlardı. Bu parmak izi uygulamasına geçmemiz ile birlikte artık kırtasiyeciliği kaldırıyoruz. Şahıs polis merkezine giderek parmağını basıyor. Bu uygulama ile şaibe ortadan kalkıyor. Şu anda parmak izi incelemesinden faydalanacak 290 hükümlümüz bulunuyor. Aynı zamanda Covid-19’dan ötürü izinli olan hükümlülerimiz de var. Covid-19 izni bittikten sonra 400 civarında hükümlümüz olacak. Ekstra bir yoğunluk olacaktı. Bu uygulama ile birlikte yoğunluk yaşanmayacak. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından sistemin çalışma şekli hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Islak imza yerine parmak izi kullanılacak

Yükümlülerin parmak izi, kişisel bilgileri ve denetim planı ilk kayıt aşamasında alınarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde bulunan sunucu üzerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre edilerek depolandı. Mahkemelerce haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, ıslak imza yerine parmak izi tanıma cihazıyla yapılan işlemle yükümlülüklerini yerine getirmeye başladı. Parmak kimliği kayıt ve doğrulama ünitelerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin parmak izlerinin kullanılmasıyla denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlandığı proje ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, sisteme bağlı bilgisayar üzerinden, polis merkezinde parmak izlerini taratan yükümlüleri anlık olarak takip edebiliyor.

Polis Merkezi Amirliğine kurulan Parmak İzi Adli Kontrol Sistemi ile şahısların parmak izleri sisteme bir kez tanıtılarak dijital dosya ve arşiv oluşturulacak. İmzaya gelen şahısların otomatik olarak fotoğraflarının çekilmesi ile iş ve işlemler akıcı, kesintisiz ve daha güvenilir hale gelecek.

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