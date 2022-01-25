Hukukçu Prof. Dr. Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı

Siyasetçi ve Hukukçu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin önde gelen ceza hukukçularından Prof. Dr. Uğur Alacakaptan için Zincirlikuyu Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekili Engin Altay, Alacakaptan’ın sevenleri ve hukuk camiasından isimler de katıldı.

"Hukuk camiasında çok saygı gören bir isimdi’’

Cenaze töreninde duygularını anlatan CHP Milletvekili Engin Altay, "Uğur Alacakaptan adı, ben 14-15 yaşındayken bende olan bir isim. Anadolu’nun bir kasabasında, çocuk denecek yaşta siyasetle uğraşan biri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi camiasında saygınlığıyla, olgunluğuyla, birikimiyle oralara, Anadolu’ya sirayet etmiş bir isim. Hukuk camiasında çok saygı gören bir isimdi. Ceza hukukunda Türkiye’de bir ekoldü. Olgunluğu, birikimi, birikimini hümanist bir yaklaşımla ortaya koyması hukuk memurları bakımından da hukuk kurallarına uyarken hümanizmi ön planda tutması, çok belirgin özellikleriydi. Cumhuriyet Senatosunda önemli hizmetleri var, partimizde, parti meclis üyesi ve genel sekreter yardımcısı olarak çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Bütünüyle baktığımızda bizim için bir büyük değeri, hukuk camiası için bir büyük değeri son yolculuğuna uğurluyoruz. Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.