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Hukuk öğrencilerine ödül

Elsa Türkiye ve İstanbul Legal Hackers işbirliğinde “Hack The Law Challenge” adıyla düzenlenen hukuk yarışmasında, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Ayça Arslan ve Buse Mütevelli, takım olarak üçüncü olmayı başardı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencileri kabul ederek başarılarını kutladı.

Genel 19.02.2021, 10:06
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Hukuk öğrencilerine ödül

Elsa Türkiye ve İstanbul Legal Hackers işbirliğinde “Hack The Law Challenge” adıyla düzenlenen hukuk yarışmasında, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Ayça Arslan ve Buse Mütevelli, takım olarak üçüncü olmayı başardı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencileri kabul ederek başarılarını kutladı.

Gelişen teknoloji ve inovatif çözümlerle adalete erişimin kolaylaştırılmasını konu alan, hukuk sektörünü geliştirmek için çözüm getiren fikirleri desteklemeyi amaçlayan Hack The Law Challenge, ELSA Türkiye ve İstanbul Legal Hackers ortaklığında çevrimiçi düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Ayça Arslan ve Buse Mütevelli, projeleriyle önce ön elemeyi geçip son 20’ye kaldı, ikinci etapta ise üçüncü olmayı başardı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencileri kabul ederek başarılarını kutladı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Prof. Dr. Arslan Örnek ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı’nın da katıldığı kabulde öğrenciler, projelerini anlattı. Ayça Arslan ve Buse Mütevelli, “Yarışmada, adalete erişim başlığı altında engelliler, yaşlılar gibi dezavantajlı grupları fikir alıp proje üretilmesi isteniyordu. Biz de SES isimli projemizde, dezavantajlı kişiler için hukuki yardım sağlayan birimler kurarak ve telefon uygulaması geliştirerek görünür kılınmalarını hedefledik. Adalete kolay erişimlerini sağlayacak uygulama tasarımımızın yanı sıra fiziki destek birimleri önerdik. Bu insanların daha rahat ve çekinmeden ulaşabileceği bir sistem tasarladık. Fiziki yardım birimlerinin uygulama ile bağlantılı çalışmasını, oralarda hukuki danışmanlar olmasını amaçladık. Başvuru sahiplerinin maddi olarak zorlanabilecekleri düşüncesiyle ulaşımdan hukuki desteğe kadar gönüllülük temasıyla bir sistem önerdik” diyerek proje detaylarını aktardı.

İzmir’den dereceye giren tek ekip oldular

Yarışma sürecinden de bahseden öğrenciler, “Kısa süre içinde hazırlanıp sunduğumuz fikirle ön elemeyi geçtik ve son 20’ye kaldık. Üç gün süren İkinci aşamada ise ilk etapta avukatlar, iş geliştirme uzmanları bize konferans verdi. Ertesi gün iş geliştirme, tasarım, yazılım ve hukuki alanlarda, uzman kişilerden destek ve çevrimiçi danışmanlık aldık. Aldığımız danışmanlıklar doğrultusunda projemizi geliştirdik. Bu bize büyük fayda sağladı. Son gün de jüriye sunum yapıldı ve ekibimizde yazılım uzmanı olmamasına karşın yarışmada üçüncü olmayı başardık. İzmir’den dereceye giren tek ekip biz olduk” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’in sorusu üzerine gelecek hedeflerini de anlatan öğrenciler, “Bu yarışma her anlamda bizim için büyük bir tecrübe kaynağı oldu. Gelecekte mesleğimizi yapmanın yanı sıra hukuk ve girişim alanında da hizmet etmek istediğimizi anladık. Bu bizi sosyal girişim alanında çalışmaya itti. Umarız bu gibi projeleri hayata geçirip insanlara yardımcı olabiliriz” dedi.
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