Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartallarının, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1720 g kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu ve 80 adet şarj adaptörünün79 adet şarj kablosu ele geçirildiği bildirildi.