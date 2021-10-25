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Huawei Petal Search, meme kanseri farkındalığı için harekete geçiyor

- Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla, Petal Search Meme Kanseri Farkındalık Koşusu’nu düzenlerken kullanıcılarına “Farkında Ol Harekete Geç” sloganı ile sesleniyor

Genel 25.10.2021, 12:27
Huawei Petal Search, meme kanseri farkındalığı için harekete geçiyor

İSTANBUL (AA) - Petal Search, "Meme Kanseri Farkındalık Koşusu"nu düzenlerken kullanıcılarını “Farkında Ol Harekete Geç” sloganı ile duyarlı olmaya davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar pek çok kampanyası ile kullanıcılarının karşısına çıkan Petal Search, bu defa meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için kullanıcılarını hareket etmeye davet ediyor. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla, Petal Search Meme Kanseri Farkındalık Koşusu’nu düzenlerken kullanıcılarına “Farkında Ol Harekete Geç” sloganı ile sesleniyor.

20 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında, yarış topluluğu olarak bilinen Rooners uygulaması ile hayata geçirilen Petal Search Meme Kanseri Farkındalık Koşusu kapsamında Rooners uygulaması üzerinden etkinliğe katılan ve 5K yürüyüşü veya koşuyu tamamlayan herkes bu farkındalığın bir parçası olurken bağış yapmak isteyen gönüllüler Türkiye Meme Vakfı’nın sayfasına yönlendiriliyor.

Huawei, Türkiye’deki Huawei AR-GE Merkezi’nde çalışan Türk mühendisler tarafından geliştirilen arama motoru Petal Search ile globalde 170’ten fazla ülkede, 15 milyondan fazla kullanıcısına benzersiz bir arama deneyimi sunuyor.

Kullanıcılarına, arama motoru ve uygulama arama aracı işlevlerini bir arada sunan Petal Search, başta haber, alışveriş, seyahat, spor, finans olmak üzere 20’den fazla kategorisindeki zengin içerikleri sayesinde merak edilen son dakika haberler, en yakındaki restoranlar, beğenilen bir yemeğin tarifi, favori dizinin son bölümü, en sevilen şarkıcının son albümündeki parçalar, gelecek haftanın spor etkinlikleri gibi arama sonuçlarına hızla cevap veriyor.


#huawei #Meme Kanseri
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