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Huawei MateBook 14s, Huawei Online Mağaza’da ön satışta

Genel 02.11.2021, 15:59
Huawei MateBook 14s, Huawei Online Mağaza’da ön satışta

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin Türkiye'de ön satışa sunduğu yeni MateBook 14s, estetik açıdan ultra ince tasarımı ve yaratıcılığı günlük yaşamla harmanlayan cihazlar arası iş birliği gibi çok yönlü performansıyla yepyeni, akıllı bir üretkenlik deneyimi sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, yeni 14,2 inç HUAWEI MateBook 14s'i Türkiye’de ön satışa sundu. Huawei MateBook 14s, görsel deneyim yaratan çok ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 11. Nesil Intel Core işlemci ile çalışıyor. Huawei Sound desteği ile tweeter ve woofer'lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi. 1,5 mm'lik tuş hareket alanı sağlayan klavyesi ile Huawei MateBook 14s'de yazmak da kolaylaşıyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, Huawei MateBook 14s'i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için önemli bir araç haline getiriyor.


- Çok yönlü performans için yenilikçi teknoloji


Yeni 11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris X tümleşik grafiklerle yapılandırılan MateBook 14s’in Performans modu, CPU TDP'yi 45W'a yükselten Fn+P kısayoluna basılarak etkinleştirilebiliyor. 1 TB NVMe PCle SSD güncelleme desteği ile HUAWEI MateBook 14s, kullanıcıların üretken kalmalarını, yaratıcılığı serbest bırakmalarını ve kolaylıkla çoklu görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. Huawei Shark Fin fan sistemi, verimli ve sessiz bir soğutma performansı için daha da geliştirildi.

Yüksek performansın yanı sıra Huawei MateBook 14s, kullanıcıların düşük pil endişesinden kurtulmasına yardımcı olan 60Wh yüksek kapasiteli pil ile çok uzun pil ömrü sunuyor. Cepte taşınabilecek kadar küçük ve hafif 90 W güç adaptörüyle birleştiğinde dizüstü bilgisayar, 15 dakikalık şarjla 3 saate kadar çalışabiliyor. Güç adaptörü ayrıca bazı Huawei akıllı telefon ve tabletler için Huawei SuperCharge'ı da destekliyor.

Huawei Sound, keyifli bir ses deneyimi sunmak için Huawei MateBook 14s ile piyasaya çıkıyor. Yeni dizüstü bilgisayarda, güçlü bas ve net tizler üreten iki tweeter ve iki woofer'dan oluşan dörtlü bir hoparlör dizisi yer alıyor. Hoparlörler, her iki taraftan gelen yüksek kaliteli sesler oluşturmak için Huawei'nin Ses Alanı Reprodüksiyon algoritmalarını destekliyor.

Kenarlara yerleştirilmiş dört mikrofon, 5 metreye kadar mesafeden ses alımı sağlıyor. AI gürültü engelleme teknolojisi, her sesin kristal berraklığında kaydedilmesini sağlıyor. Huawei MateBook 14s, kullanıcının sesini alırken ortam gürültüsünü ortadan kaldıran, böylece aramalarda veya toplantılarda yüksek ve net bir şekilde duyulabilmeleri için Kişisel Ses Geliştirme teknolojisine sahip bulunuyor.

Yenilikçi klavye rahat ve keyifli bir yazma deneyimi sunuyor. 1,5 mm tuş hareketi ve Huawei'nin tescilli yumuşak iniş tasarımı ile klavye, yeterince dokunsal geri bildirim sağlayarak uzun çalışma sürelerinde bile Huawei MateBook 14s ile yazmayı bir keyif haline getiriyor.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran diğer yenilikçi özellikler arasında parmak izi güç düğmesi, yüz tanıma ve Wi-Fi 6 yer alıyor.


- Akıllı deneyim: Geliştirilmiş cihazlar arası iş birliği


Yeni dizüstü bilgisayar, Huawei akıllı telefonlar, tabletler, monitörler veya diğer cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği ile Huawei'nin yenilikçi çoklu cihaz bağlantı özelliklerini genişletiyor. Kullanıcılar basit bir dokunuşla dizüstü bilgisayarı bir akıllı telefona bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda iki cihazı kullanarak mobil ara yüzü dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabiliyorlar. Ayrıca Huawei MateBook 14s'yi bir tablete bağlayarak ve onu dijital bir tuval olarak kullanarak yaratıcılığı ortaya çıkarabilirler. Huawei MateBook 14s, sürükleyici sesler için yakındaki kulaklıklara da bağlanabilir. Daha geniş bir görüntüleme alanına sahip olmak isteyen kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın bir Huawei MateView ile kablolu veya kablosuz olarak ortak çalışmasını sağlayabiliyor.

Huawei MateBook 14s’in 512 GB SSD ve Intel Core i5-11300H versiyonlu modeli 13.999 TL, 1 TB SSD ve Intel Core i7-11370H versiyonlu modeli ise 14.999 TL fiyat etiketi ile Huawei Online Mağazada tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

8 Kasım tarihine kadar sürecek ön satış kampanyası kapsamında MateBook 14s satın alan tüketiciler ayrıca taşıma çantası, Huawei AX3 çift işlemcili WiFi6 router, CM 510 mini hoparlör ve 12 ay uzatılmış garanti süresinin de sahibi oluyor. 50 TL ön ödeme yapan tüketiciler 400 TL indirim fırsatından yararlanabilirken, ürünü satın aldıktan sonra Huawei Online Mağaza’da yorum yapan kullanıcılar Huawei CD32 bluetooth fare kazanıyor.

#huawei
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