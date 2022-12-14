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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili soruşturmada Kadir İstekli, Pendik’te gözaltına alındı.
HSK’da yeni atamalar
Hakimler Savcılar Kurulu’nda(HSK) yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi.
Genel 14.12.2022, 18:06
Hakimler Savcılar Kurulu’nda(HSK) yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi.
Hakimler Savcılar Kurulu’nda yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan toplantıda; HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Başmüfettiş Murat Gülaç atanmıştır. Meslektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.”