Hortumun yaraları sarılıyor

İzmir Çeşme’de meydana gelen hortumun ardından yaralar sarılıyor. Hortumun neden olduğu hasarın boyutu havadan görüntülenirken, evi zarar gören vatandaş "Harpten çıkmış gibiyiz" yorumunu yaptı.

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde önceki akşam meydana gelen hortum felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Hortum nedeniyle bölgedeki şantiyede bulunan vinç devrildi, prefabriklerde kalan 55 işçiden 18’i hafif şekilde yaralandı. Hortum sonrası prefabrikler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, hayvanların kaldığı barınakta çatının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 22 araç ve bir teknede hasar olduğunu, 4 teknenin battığını açıkladı. Alaçatı’daki lüks sitede de büyük oranda hasar meydana geldi. Sitedeki evlerde bomba patlamış görüntüsü oluşurken, otopark kısmında bulunan araçlar hortumun etkisiyle ters döndü, siteye bağlı iskeledeki tekneler alabora oldu. Bölge havadan görüntülenirken, site sakini Ahmet Şenocak da o akşam yaşadıklarını anlattı.

"Kendimizi yere attık"

Şenocak, “Akşam televizyon seyrediyorduk. Bir anda rüzgar sesinin korkunç şekilde arttığını duydum. Ardından ısı yükseliyor gibi oldu. Bir şeyler olacağını anladım, dememe kalmadan camlar patladı. Biz de kendimizi yere attık. 15 saniye sürdü. Bize nasıl bir şey olmadı anlamadım. Yüzlerce cam parçası nasıl bize değmedi, bir tarafımıza saplanmadı; hayretler içerisindeyim hala. Yardımcımızın kollarına cam geldi, hastanede dikiş atıldı. Arabalar otoparktan 30 metre ilerideki duvara kadar uçtu. Koca konteynerler 300 metre öteye uçmuş gitmiş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Harpten çıkmış gibiyiz. Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından 25 dakika sonra oldu, insanlar evindeydi. Binlerce kiremit, tuğla; aklınıza gelen her türlü parça havada uçuşurken, bir arabanın içine 40-50 tane kiremit düşmüşken burada bir insan dolaşsa ona çarpmaması mümkün değildi" dedi.