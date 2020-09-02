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"Hortum" sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN VE "DALAZ" OLARAK BİLİNEN HORTUMU, SAHİLDEKİ ŞEMSİYE VE ÇADIRLARI UÇURDU.
Genel 02.09.2020, 13:06
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, çıkan "dalaz" olarak bilinen ’hortum’ sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu.
İlçeye bağlı sahil mahallesi Çevlik’te çıkan hortum, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 dakika süren hava olayı, sahilde bulunan şemsiye ve çadırların uçmasına neden odu. Kısa süreli gerçekleşen olayda küçük çapta maddi hasara yol açtı.
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