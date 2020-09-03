Hong Kong’da medya patronu Lai, muhabiri tehdit suçundan aklandı

Hong Kong’da medya patronu Jimmy Lai, rakibi Oriental Daily gazetesinden bir muhabiri tehdit etmekle yargılandığı davada suçsuz bulundu.

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gazete Apple Daily gazetesinin sahibi Jimy Lai, 1989 Tiananmen Meydanı katliamında hayatını kaybedenler için 2017’de düzenlenen anma töreninde rakibi Oriental Daily gazetesinden bir muhabiri tehdit etmekle suçlanıyordu. Lai, bugün West Kowloon Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada suçsuz bulundu. Mahkeme çıkışında gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Lai, suçlu bulunsaydı 2 yıla kadar hapis ve 2 bin Hong Kong doları (yaklaşık bin 912 Türk lirası) para cezası ile karşı karşıya kalacaktı.

Diğer suçlamadan yargılaması devam ediyor

Medya patronu Lai’nin başka bir suçtan yargılaması ise devam ediyor. Lai, 1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıl dönümü nedeniyle 4 Haziran’da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Hong Kong’da aylardır devam eden tartışmalı güvenlik yasası kapsamında 9 Ağustos’ta gözaltına alınan medya patronu Lai, 10 Ağustos’ta kefaletle serbest bırakılmıştı. Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai’nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin ve Hong Kong’daki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor. Lai gözaltına alınırken, sahibi olduğu medya şirketinin genel merkezine de baskın düzenlenmişti.

Lai, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Bir gün yayınlarım ve Hong Kong için demokrasi çağrılarım nedeniyle gözaltına alınabilirim” demişti. Lai, geçtiğimiz yıl düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle Şubat ve Nisan aylarında da gözaltına alınmıştı.