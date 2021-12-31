Hong Kong 2022’ye salgının gölgesinde "merhaba" dedi

Korona virüs salgını nedeniyle havai fişek gösterisinin ikinci kez iptal edildiği Hong Kong’da yeni yıl, ünlü müzik grubu Mirror’ın sahne aldığı konserle karşılandı.

Dünya, korona virüs salgınının gölgesinde ikinci yılı geride bırakıyor. Hong Kong, TSİ 19.00’da 2022’ye "merhaba" dedi. Korona virüs nedeniyle bu yıl da havai fişek gösterisinin iptal edildiği Hong Kong’da yeni yıl, müzik grubu Mirror da dahil olmak üzere yerel müzisyenlerin yer aldığı konserle karşılandı. Konser, siyasi çekişmeler nedeniyle 2019’da ve geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle iptal edilen etkinliklerin ardından 2018’den bu yana düzenlenen ilk büyük yılbaşı etkinliği oldu.