Hollanda’da renkli çiçek bahçesi ziyarete açıldı

Hollanda’da birbirinden farklı renklerle kendine hayran bırakan çeşitli türlerdeki çiçeklerin yer aldığı Keukenhof, çiçek bahçesi, ziyarete açıldı.

Hollanda’nın Lisse bölgesinde farklı renk ve çeşitlerdeki lalelerin yer aldığı Keukenhof, çiçek bahçesi açıldı. Dünyanın en büyük bahçelerinden biri olarak da bilinen Keukenhof, açılışının ilk gününde yüzlerce kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler, bu yıl 15 Mayıs’a kadar kapılarını açık tutacak olan bahçede 600’den fazla çiçek yetiştiricisinin renkli ve çeşitli türdeki çiçeklerini görme şansı bulacak.