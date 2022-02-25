Hocalı Şehitleri Kızılcahamam’da anıldı

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde, Hocalı Katliamı’nın 30. Yılı ve Hocalı Şehitleri’ni Anma Programı düzenlendi.

Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde yapılan programa; Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Lütfiye Selma Çam, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum kuruluşları müdürleri, STK Başkanları, mahalle muhtarları, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hocalı Şehri’nde Ermeni zalimleri tarafından katledilen şehit soydaşlar için saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir millet iki devlet Azerbaycan ve Türkiye’nin milli marşları okundu.

Anma programında açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Hocalı Şehitlerini rahmetle anarak ve katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Acar’ın konuşmasının ardından Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov ve Eski Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Emrullah İşler de birer konuşma yaparak Hocalı Şehitlerini ve tüm şehitlerimizi yad ettiler. Ayrıca Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden bahsettiler.

Konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Özel Anıtı’na karanfil bırakıp program sona erdi.