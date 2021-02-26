Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler için Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’nde anma töreni düzenlendi

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev tarafından Azerbaycan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Hocalı Katliamı’nı anma törenine, Paris’teki Azerbaycan Büyükelçiliği görevlileri ile Azerbaycan’ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Elman Abdullayev ve Delegasyonu’nda görevli çalışanlar da katıldı.

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev tarafından, Azerbaycan Kültür Merkezi’nde 29. yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı’nı anma töreni düzenlendi. Paris Azerbaycan Büyükelçiliği görevlileri ile Azerbaycan’ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Elman Abdullayev ve Delegasyonu’nda görevli çalışanların da katıldığı anma töreninin açılışında konuşan Büyükelçi Mustafayev, 29 yıl önce silahlı Ermeni güçlerinin Hocalı’da Azerbaycan asıllı vatandaşları katlettiğini hatırlatarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarında savaş suçları işlediğine dikkat çekti. Mustafayev, "Hocalı Katliamı’nın suçlu tarafı Ermenistan askeri kuvvetleridir, onlar böylece tüm uluslararası insan hakları ilkelerini ihlal etti. Hocalı kurbanlarının adaleti bulabilmesi için insan hakları kuruluşlarını bir kere daha gerçekleri görmeye çağırıyoruz" dedi.

Fransa-Azerbaycan Diyalog Derneği İkinci Başkanı Laurent Poultier du Mesnil yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı’nın kurbanlarını saygıyla andıklarını vurgulayarak, hem Hocalı’da hem Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için verilen mücadelenin bilindiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Elman Abdullayev ise yaptığı konuşmada, Hocalı Soykırımı’yla ilgili adaletin sağlanması için verilen mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Azerbaycan’ın geçen yıl kendi topraklarını işgalden kurtarmasıyla Ermenistan tarafına sert bir cevap verildiğini kaydeden Büyükelçi Abdullayev, Hocalı’da işlenen insanlık suçlarına dünyanın sessiz kaldığını dile getirerek, dünya ülkelerinin bu konuda bilgilendirilmesi yönünde Azerbaycan yönetiminin etkili çalışmalar yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Katılımcıların konuşmalarını tamamlamasının ardından ise anma töreninde tüm katılımcılar, Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet edildi.