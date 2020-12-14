Son Dakika
Bucak’ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanları için her noktaya mama bırakıldı
Hizmette kısıtlama yok
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın sahadaki temsilcileri sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.
Genel 14.12.2020, 12:21
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın sahadaki temsilcileri sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 65 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 112 vefa iletişim hattına gelen çağrılar titizlikle cevaplandı, ihtiyaçlar mobil saha ekipleri tarafından anında karşılandı. “Biz geldik, Hizmet evinizde” ekibi yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ilçede yaşayan tüm vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için seferber olurken dezenfeksiyon ekipleri de cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptı."Hizmette kısıtlama yok" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ”Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiriyor, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında ve her zaman mobil saha-vefa ekiplerimiz hizmet verirken dezenfeksiyon ekiplerimizde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü