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Hızlı trende yeniden çalışma başladı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattında uzun bir aranın ardından yeniden çalışma başladı. Sırbistan ziyareti sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmaneli bölgesinden tünel inşaatları için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Genel 12.01.2022, 11:48
Hızlı trende yeniden çalışma başladı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattında uzun bir aranın ardından yeniden çalışma başladı. Sırbistan ziyareti sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmaneli bölgesinden tünel inşaatları için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın devreye girmesiyle birlikte gözler Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattına çevrildi.

Temeli 9 yıl önce atılan, ancak güzergah ve proje değişiklikleri nedeniyle bugüne kadar tamamlanamayan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Projenin Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın temeli dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 2012 yılında Bursa Mudanya yolu Balat mevkiinde atılmıştı. Ancak aradan geçen 9 yılda deprem riski nedeniyle güzergahın değişmesi, kamulaştırmada yaşanan sorunlar, projelerin yeniden yapılması gibi nedenlerle süreç tamamlanamadı.

Son olarak geçen yıl ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini işi ihalesi yapıldı. İhaleyi, 9 milyar 449 milyon liralık teklifi Kalyon İnşaat kazandı. İhale kapsamında, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma hattı, 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir hattı ile 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattı yer aldı. Kalyon İnşaat, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattındaki çalışmalara başlamak amacıyla Yenişehir Ebeköy civarında yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda şantiye kurulumuna başladı. Projeye göre Bursa, Yenişehir ve Osmaneli üzerinden Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanacak, böylece Bursa - Bilecik - Ankara - İstanbul arası kesintisiz ulaşım sağlanacak. Bu sayede Bursa-Ankara arası 2 saat 10 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre projenin Bursa - Osmaneli ayağında yılda 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton/yıl yük taşınması öngörülüyor.

Osmaneli tünel inşaatlarında ilk kazma vuruldu

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ile Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan Novisad kenti buluşmasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan konunun Ankara’daki takipçisi olan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Osmaneli bölgesinden tünel inşaatları için ilk kazma vuruldu. İlk kazma işin başlaması aşamasında çok önemli. Bu hatta 13 kilometre tünel yapılacak. Dış kredi Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanınca süreç hızlandı. Bu proje, siyasi iradenin ortak gündemi. Her gelişmeyi tüm milletvekili arkadaşlarımız, İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla birlikte takip ediyoruz. Finansman sorunu yok. Proje bundan sonra çok hızlı ilerleyecek. Hızlı trenin önünde engel kalmadı" dedi.

Proje kapsamında 200 km/saat hıza sahip trenlerle yolcunun yanı sıra yük taşıması da yapılabilecek bir hat üzerinde çalışıldığını belirten Mustafa Esgin, ilk etapta Osmaneli-Geçit arasındaki kısmın tamamlanacağını söyledi.

Esgin, “Türkiye’deki demiryolu ağlarına Bursa’yı bağlayacak son derece önemli bir yatırım. Bursa 15 milyar dolar ihracat potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelimizi bugün karayoluyla dünya pazarlarına gönderiyoruz. Raylı sistemler ve deniz yoluyla dünya pazarlarına ulaşacağız. Hat Bandırma limanına da uzatılacak. Ayrıca Gemlik’te de bir hat olacak. İhalesi yapıldı. Kredi onayı tamamlandı. 9,5 milyar liralık hazır krediyle yapılacak proje, aynı zamanda Bursa’nın Cumhuriyet tarihinde tek kalemde aldığı en önemli yatırım. En kısa sürede tamamlama gayreti içerisindeyiz. Geçit’teki hızlı tren istasyonu tamamladıktan sonra kent için raylı sistemi de Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacağız" dedi.

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