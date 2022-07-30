Hitler’in saati tartışmalı müzayedede 1.1 milyon dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu belirtilen bir saat, ABD’deki müzayedede 1.1 milyon dolara alıcı buldu.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Alexander Tarihi Müzayede Evi’nde Nazi lideri Adolf Hitler’e ait Huber marka saat açık arttırmaya çıkarıldı. Üzerinde gamalı haç, A ile H harfleri ve Hitler’in doğum günü, Almanya Başbakanı olduğu ve Naziler’in seçimi kazandığı tarihlerin yer aldığı saat, 1.1 milyon dolara satıldı. Saatin müzayede için hazırlanan kataloğunda, büyük ihtimalle Hitlerin başbakanlığa seçildiği 1933’te doğum günü hediyesi olarak kendisine verildiği belirtildi. Ayrıca saatin Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki Obersalzberg’de dinlenme evi olarak bilinen Berghof’a Mayıs 1945’te baskın gerçekleştiren 30 Fransız askeri tarafından anı olarak alındığı ifade ediliyor.

Müzayedede arıca Hitler’in eşi Eva Braun’a ait bir elbise, Nazi yetkililerinin imzalı resimleri de yer aldı.

Yahudilerden kınama

Yahudi liderler ise müzayede öncesinde yaptıkları ortak açıklamada, satışı "tiksindirici" olarak nitelendirdi ve Nazi eşyalarının müzayededen çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Avrupa Yahudi Birliği Başkanı Haham Menachem Margolin, satış işleminin, Nazi partisinin neyi temsil ettiğini idealize edenlere yardım sağladığını söyledi. Margolin müzayede evine tepki göstererek, "Tarihten ders alınması gerektiği ve meşru Nazi eserlerinin müzelere veya yüksek öğrenim yerlerine ait olduğu aşikar olsa da satışa çıkardığınız eşyalar buna hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Müzayede yönetimi: "İster iyi, ister kötü, tarih korunmalıdır"

Satış öncesi Alman basınına açıklama yapan müzayede yönetimi, amacının tarihi korumak olduğunu, satılan ürünlerin çoğunun özel koleksiyonlarda tutulduğunu veya Holokost müzelerine bağışlandığını belirtti. Müzayede yetkilisi Mindy Greenstein, "İster iyi, ister kötü, tarih korunmalıdır. Tarihi yok ederseniz, bunun olduğuna dair bir kanıt bulamazsınız" diye konuştu.