Hisarcıklıoğlu: “Çanakkale Zaferi bir milletin yeniden doğuşudur”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu yayınladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nin bir milletin adeta yeniden doğuşu olduğunu belirterek, “Milli Mücadele ruhu Çanakkale’dir. Çanakkale; Milli Mücadele’nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu’yu İstiklal Harbi’nde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir” dedi.

Hisarcıklıoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart, milletimiz için çok özel bir tarihtir. Bugün, bir ve beraber olduğumuzda neleri başarabildiğimizin ve istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizin dünyaya ilanıdır. Ecdadımızın buradaki mücadelesi, hem bizler için hem de gelecek nesillerimiz için örnektir. Bugün sahip olduğumuz her şeyi, ‘bağımsızlığımız olmadan var olamayacağımız’ inancına borçlu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun.”