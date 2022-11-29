Hırvatistan’da pazar günleri çalışmaya kısıtlama getirilmesi planlanıyor

Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yasa tasarısıyla işçilerin pazar günü çalışmalarına kısıtlama getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Hırvatistan’da işçilerin pazar günleri çalışmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yasa tasarısında; işçilerin ayda en fazla 3, yılda ise 16 pazar günü çalışabileceklerini ve 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm çalışanlara pazar günü çalışmaları karşılığında ücretlerinin 2 katı ödeme yapılmasını planladıklarını açıkladı.

Bağımsız Hırvat Sendikaları Başkanı Kresimir Sever, sendikaların pazar günleri çalışma ücretinde yüzde 100 artış talep ettiğini ancak daha fazla artış için müzakere ihtimalinin devam ettiğini söyledi.