Hırsızlar Mudanya’da rögar kapağı bırakmadı

Mudanya Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, mahallesinde seri şekilde devam eden hırsızlıklara isyan etti. Muhtar Sağlam, "Birileri çıkıp bu hırsızları durdursun, yeter artık" dedi.

Hırsızlar son olarak Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi Top Mevki Çıkışı Türkmen Sitesi C Blok önündeki rögar kapağı ve mazgalı çalarak götürdü. Mahallelinin bildirmesi üzerine Hasanbey Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam yetkililere haber verdi ve araçların düşmemesi için saatlerce mazgalın önünde bekleyerek tedbir almaya çalıştı.

Muhtar Vezir Sağlam, "Her yerden her şeyi çalıyorlar. Site bahçeleri, parklar, evler ve sokaklarımızın güven altında olduğunu uzun zamandır hissedemiyoruz. Benim de çoluk çocuğum var. Gece mahallede devriye gezmekten ayaklarım su topladı. Hep bir şeylerle karşılaşıyoruz. Bağırıp çağırıp korkutup kaçırıyorum. Bu hırsızların tez zamanda yakalanmasını, bekçi kadrolarının aralıksız devriye gezmesini, kamera sistemlerinin artırılmasını özellikler talep ediyorum. Vatandaşlarımız da çok ama çok dikkatli olsunlar. Vicdansız hırsızların insafsızlığına vatandaşımızı terk etmeyin" dedi.