Hiroşima’da atom bombası kurbanları anıldı

Japonya’da binlerce insanın ölümüne neden olan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları trajedinin 77. yılında Hiroşima’da düzenlenen törenle anıldı.

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, trajedinin yaşandığı Japonya’nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 77. yıldönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya gelen kurban yakınları, siyasi temsilciler ve 100’e yakın ülkenin büyükelçileri ABD’nin kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15’te sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu. Ayrıca atom bombası saldırısında yaşamını yitiren ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı listeye, falaketi yaşamış ve geçen yıldan bu yana hayatını kaybetmiş 4 bin 978 kişi de eklendi. Toplam 333 bin 907 kişinin adlarının yer aldığı güncel liste barış anıtına asıldı.

"Bu trajedi tekrarlanmasın"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, insanlığı nükleer silahların neden olduğu trajediyi tekrar etmemeye çağırdı. Kishida, ülkesinin zorlu hale gelen güvenlik ortamının gerçekliği ile nükleer silahların olmadığı ideal bir dünya arasında dengeyi sağlamak için çalışacağını vurguladı.

"Nükleer düğmeleri saf dışı bırakmalıyız"

Törende söz alan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, nükleer silahsızlanma çağrısını yineleyerek, "Hiç vakit kaybetmeden nükleer silahları harekete geçirebilecek tüm düğmeleri saf dışı bırakmalıyız" ifadelerini kullandı. Nükleer silaha sahip devletlerin güven köprüleri inşa etmesi ve nükleerden arındırılmış bir dünyayı gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar atması gerektiğinin altını çizen Matsui, "Statükoyu kabul etmek ve askeri güç olmaksızın sürdürülebillcek bir barış idealinden vazgeçmek, insanlığın can güvenliğini tehdit etmektedir" şeklinde konuştu. Matsui, nükleer güce sahip ülke liderlerini nükleer silah kullanımının sonuçlarıyla yüzleşmek için 1945’te ABD’nin atom bombaları tarafından harap edilen Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’yi ziyaret etmeye çağırdı.

"Barışı hakim kılma zamanı geldi"

Japonya’da 2010 yılında düzenlenen törene katılan dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon’dan bu yana anma etkinliğine ilk kez katılım gösteren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığı konusunda uyarırken, "Nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer savaş ihtimalini kabul etmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi. Nükleer silahsızlanma taahhüdü çağrısında bulunan Guterres, "Nükleer savaş seçeneğini masadan kaldırın. Barışı hakim kılmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını gölgesinde yapıldı

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında katılımcı sayısının geçtiğimiz yıl 880’e düşürüldüğü törende, Japonya’da hayatın tamamen normale dönmesine rağmen tedbir elden bırakılmadı. Muhtemel enfeksiyon riskini azaltmak için tören alanına bu yıl da kısıtlı sayıdaki 3 bin 500 kişi kabul edildi. Öte yandan, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastinin şokunu henüz atlatamayan ülkede, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kamuoyuna yansıdı.

Japonya ilk atom bombası kurbanı ülke olmuştu

ABD tarihte ilk kez 6 Ağustos 1945’te Japonya’ya karşı atom bombası kullanmış, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Atılan ilk atom bombasının şokunu henüz atlatamayan Japonya, 9 Ağustos 1945’te ikinci bir atom bombasının hedefi olmuş, ülke Nagasaki’de büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. Atom bombası saldırılarında toplam 200 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.