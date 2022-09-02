Hindistan’ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve ülkenin ilk yerli uçak gemisi olan "INS Vikrant" Başbakan Narendra Modi’nin katıldığı törenle denize indirildi.

Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan’daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metre uzunluğunda olan 30 savaş uçağı ve helikopter taşıma kapasitesine sahip INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75. yılı anısına Başbakan Narendra Modi’nin katıldığı törenle denize indirildi. Modi, yeni geminin göreve başlamasının ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, INS Vikrant’ın Hindistan’ın görkemli denizcilik geleneğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hindistan’ın denizcilik tarihinde 20 bin crore maliyetle inşa edilmiş en büyük gemisi olan INS Vikrant, resmi olarak Hint Donanması filosuna katıldı.