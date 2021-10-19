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Hindistan’da sel felaketi düğüne engel olamadı

Hindistan’da selin vurduğu Kerala eyaletinde bir çift, göle dönen sokakları geçip düğünlerine gidebilmek için büyük bir kazan kullandı.

Genel 19.10.2021, 16:11
Hindistan’da sel felaketi düğüne engel olamadı

Hindistan’da selin vurduğu Kerala eyaletinde bir çift, göle dönen sokakları geçip düğünlerine gidebilmek için büyük bir kazan kullandı.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi. Dünya evine girmeye hazırlanan Akash ve Aishwarya çifti, cadde ve sokakların sular altında kalmasıyla düğün yerlerine ulaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sağlık çalışanı olan çift, Thalawadi’deki bir tapınakta düzenlenecek düğün için başka bir tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum kazanla gitti. Kazanın içine giren çift, sel sularını geçerek tapınağa ulaştı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler viral oldu. Gelin Aishwarya yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" diye konuştu.

Kerala’da meydana gelen sel felaketinde en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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