Hikâyelere konu olan türbeler gizemini koruyor

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan Haydar Baba ve Hasan Baba Türbeleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 82 kilometre uzaklıktaki İmikler Mahallesi’nde yer alan Haydar Baba ve Hasan Baba Türbeleri, geçmişten günümüze kadar anlatılan hikâyelerle gizemini koruyor. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi barındıran türbeler, mahallelilerin de ilgisini çekiyor. Anlatılanlara göre hocası Haydar Baba’nın rüyasına girmesiyle birlikte mezarını bulmak için İmikler’e gelen Hasan Baba, burada yaşama kararı alıyor. Vefat etmesinin ardından hocası ve geliniyle birlikte kendi adlarıyla türbe yapılıyor. Ayrıca bir rivayete göre de Hasan Baba, Kıbrıs Savaşı’nda bir pilota yardımcı olmasıyla biliniyor. İddiaya göre savaşın ardından mahalleye gelen pilot, tanışmayı beklediği Hasan Baba’nın Türbesi’ni görünce kısa süreli şaşkınlığın ardından kurban kestiriyor.

“Burada hocasını bulmuş ve yaşamaya başlamış”

Mahallede bulunan türbeler hakkında anlatılan hikâyelerden bahseden 78 yaşındaki Yusuf Ulaş, “Büyüklerden duyduğumuza göre, Haydar Baba buradaki bir mağarada şehit düşmüş. Hasan Baba’da hocasını aramaya gelmiş. İlk olarak diğer taraftaki sette arama yapmış. Uyuduktan sonra kazma ve küreğini bu tarafa atmışlar, ‘senin hocan burada’ anlamında. Burada hocasını bulmuş ve yaşamaya başlamış. Bunların tarihi falan yok. Rivayete göre 1974 yılında Kıbrıs harbinde bir pilot, yakıt biteceğini düşünerek geri dönecekmiş. Arkasından bir ses gelmiş ‘devam et yetecek’ diye. İş bittikten sonra geri dönerken ‘sen kimsin’ diye sormuş. O da ‘bana İmikler’de Hasan derler’ diye söylüyor. Başka da Hasan yok. Pilot emekli olunca gelmiş ve burada kurban kesmiş. Çok gelen oluyor. Özellikle de İnegöl’den gelen çok. Otobüslerle gelirler. Savaşını bilmiyorum da ne amaçla buraya geldiklerini de bilmiyoruz. Bu türbeyi Yunanlılar geldiği zaman yakmışlar. Daha sonra temizlerken babamın elini akrep sokmuş” dedi.