Hıdıroz karpuzu tezgahlardaki yerini aldı, yiyen bir daha alıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde susuz ve organik olarak üretilen ‘Hıdıroz’ karpuzu tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde susuz ve organik olarak üretilen ‘Hıdıroz’ karpuzunda hasat başladı. Yöre halkının ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuz, hasat sonrası tezgahlardaki yerini aldı. Tadı ve doğallığı ile dikkat çeken karpuzlar, büyük ilgi görüyor.

Üretici Mahsuni Kaya, “Karpuzları tarlada susuz yetiştiriyorum. Karpuzlar organik, şeker ve bal gibidir. Topladıktan sonra Çemişgezek’e getiriyoruz. Yiyen bir daha alıp yiyor. Kıraçlar köyünde yetişiyor. Elazığ ve Tuncel’inde çok talep var. İsmi Hıdıroz karpuzudur. Herkesin almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi Hıdıroz karpuzunun çıktığını dile getiren müşterilerden Tolga Dinçsoy, “Tüm marketlerde bulunuyor. Markete geldiğimiz zaman gözlerimiz direk Hıdıroz karpuzunu arıyor. İlk çıktığı an alıyor. Evimize götürüp yiyoruz” diye konuştu.