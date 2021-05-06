Hıdırellez dilekleri, kısıtlamaya rağmen denizle buluştu

"Baharın habercisi" kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Antalya’da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları denize attı.

Her yıl 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez coşkusu Antalya’da korona virüs gölgesinde gerçekleşti. Vatandaşlar kısıtlamaya rağmen güneş doğmadan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakan vatandaşlar dua etti. Güneş doğuncaya kadar kağıtlara yazıp çizdikleri dileklerini, topladıkları çakıl taşları ve zeytin dallarını denize atanlar kısa süre içinde evlerinin yolunu tuttu. Bir vatandaşın dileğini balona bağlayarak denize bıraktığı görüldü. Balık tutanların yanı sıra sahilde denize girenlerin de olduğu gözlemlendi.