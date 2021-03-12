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Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir: “Z kuşağı pırlantalı mücevheri tercih ediyor”

Türkiye’nin mücevherat sektöründeki gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Heykel Diamond CEO’su Abdulkadir Akdemir, yapılan araştırmalara göre özellikle Z kuşağının pırlantalı mücevheri tercih ettiğini söyledi.

Genel 12.03.2021, 15:36
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Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir: “Z kuşağı pırlantalı mücevheri tercih ediyor”

Türkiye’nin mücevherat sektöründeki gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Heykel Diamond CEO’su Abdulkadir Akdemir, yapılan araştırmalara göre özellikle Z kuşağının pırlantalı mücevheri tercih ettiğini söyledi.

Değerli eşya dediğimizde aklımıza altın, pırlanta, mücevher, inci, gümüş gibi ürünler geliyor. Bu ürünlere hem iç pazarda hem dış pazarda ciddi bir rağbet gösteriliyor. Özellikle de kadınların daha çok kullanıldığı ürünler sevilerek satın alınıyor. Heykel Diamond CEO’su Abdulkadir Akdemir de Türkiye’nin yapılan yatırımlar sayesinde pazar payının doğru ivmelendiğini vurgulayarak, yeni ürünlerin ortaya çıkışı ve farklı anlayışla sergilenen mücevherlerle birlikte sektör başarısının 2021 yılı ve gelecek senelerde de devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin aynı zamanda nitelikli mücevher fuarına ev sahipliği yaptığından dolayı yerli ve yabancı yatırımların bir araya gelebildiğini ifade eden Abdulkadir Akdemir, “Türkiye’de düzenlenen fuar dünya 5’incisi. Fuarın merkezi ise İstanbul. Fuar sayesinde yerli ve yabancı pek çok yatırımcı bir araya geliyor. Düzenlenen organizasyon sayesinde binlerce kişi fuara katılım gösteriyor. Ülkemizde her sene genellikle mücevher fuarı yapılıyor. Fuar sayesinde Türkiye’nin mücevher konusunda bir kez daha ne kadar güçlü olduğu gösteriliyor” dedi.

“Mücevher hala daha konumunu koruyor”

Mücevherin hala daha dünya genelinde bulunduğu konumu koruduğunu da söyleyen Akdemir, “Mücevhere olan ilgi azalmıyor. Aksine insanlar tarafından mücevhere olan talep artıyor. Talebin artması ülkelere yeni kapılar açıyor. Amerika’da bu kapılardan biri. Amerika, mücevher tüketiminde ön sıralarda yer alıyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu takı olarak mücevheri tercih ediyor. Piyasanın önemli yer edindiği ülkelerden biri Amerika. Arap Yarımadası ve Asya ülkeleri tarafından da rağbet görüyor. Zenginliğin önemli bir göstergesi olan mücevher, her kesim tarafından kullanılıyor. Özellikle de lüksü seven çoğu tüketici tarafından ilk tercih oluyor. Dünya piyasasında bir trend tutturan mücevherlerin alıcısı her zaman hazır şekilde bekliyor. Ciddi bir sektör hacminin olması ülkeler arası rekabeti de ortaya çıkarıyor. Hacimden fazla pay almak isteyen ülkeler arası rekabet oluşuyor. Bu anlamda Türkiye de pek çok üretici ve yatırımcıyı desteklemektedir. Şirketlerin başarılı olabilmesi için karşılıksız ya da geri ödemeli para desteği sağlıyor. Firmalar ise, AR-GE çalışmalarını önemseyerek yeni ürünler ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

“Aynı zamanda bir yatırım aracı”

İnsanlar mücevher aldıklarında aynı zamanda bir yatırım da yaptıklarını dile getiren Akdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Değerinin oldukça yüksek olması mücevheri bir yatırım aracına da dönüştürüyor. Hem ülkemizde hem dünya genelinde kadınlar tarafından rağbet gören mücevher, popülerliğini gelecek yıllarda da devam ettirecek. Sektörün genişlemesi ve kendini geliştirmesi bu yüzden önemli. Güncel bir piyasanın olması ve rekabetin artması göz önünde bulundurulmalıdır ve çalışmalar buna yönelik yapılmalıdır. Günümüzde ve gelecekte sektörde yer edinmek için sürekli geliştirmeye açık olmak gereklidir. O zaman hem yerel hem ulusal pazarda ses getiren başarılara imza atılır.”

Z kuşağı pırlantalı mücevheri tercih ediyor

Son olarak da yapılan bir araştırma sonucunda Z kuşağının pırlantalı mücevher tercih ettiğinin ortaya çıktığını ifade eden Akdemir, “Uluslararası Gemoloji Enstitüsü, mücevher pazarı ile ilgili bir araştırma yayınladı. Araştırmada 18 ile 24 yaş arasında bulunan Z kuşağı hedef alındı. Milenyum çocuklarına takı kullanımı hakkında soru yöneltildi. 18 - 24 yaş aralığında bulunan gençlerin çoğunluğu takı için pırlantalı mücevherleri tercih edebileceklerini belirtti. Araştırmada erkek ve kadın karışık şekilde belli başlı sorular yöneltildi ve Z kuşağı için en önemli tercihler arasında; pırlantalı mücevher, kıyafet ve tatil geldi” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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