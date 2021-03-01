banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş hızlandı
Dolarda düşüş hızlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş

Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir markasını anlattı

Instagramda milyonları kasıp kavuran bir sayfa var; Heykel Kafası. Heykel Kafası o kadar çok seviliyor ki Türkiye’nin en büyük mizah sayfalarından biri haline geldi. Takipçileri tarafından sürekli beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Kitlesinin büyük çoğunluğunu gençler oluştursa da 7’den 70’e herkes tarafından beğeniliyor, paylaşılıyor. Heykel Kafası Mimarlık tam da bu noktada devreye giriyor. Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir, markasını nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

Genel 01.03.2021, 14:57
4
Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir markasını anlattı

Instagramda milyonları kasıp kavuran bir sayfa var; Heykel Kafası. Heykel Kafası o kadar çok seviliyor ki Türkiye’nin en büyük mizah sayfalarından biri haline geldi. Takipçileri tarafından sürekli beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Kitlesinin büyük çoğunluğunu gençler oluştursa da 7’den 70’e herkes tarafından beğeniliyor, paylaşılıyor. Heykel Kafası Mimarlık tam da bu noktada devreye giriyor. Heykel Kafası Mimarlık CEO’su Abdulkadir Akdemir, markasını nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

Mimarlık projelerine her zaman ilgi duyduğunu belirten Abdulkadir Akdemir, profesyonel bir ekiple birlikte kendi tasarımlarını yaptıkları Heykel Kafası Mimarlık markasını kurdu. Akdemir, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Heykellerle donatılmış mekanlar çok ilgi çekici geliyordu. Sadece benim için geçerli değildi bu. Benden büyük 2 abim var ve abilerimle aynı hevesi paylaşıyorduk. Böyle olunca güçlü bir mimarlık markası kurmayı hedefledik. Markamızın ismi belliydi, Heykel Kafası Mimarlık olacaktı. İsmin tanımını yapmak istedik. Çok kişiye duyurmak istiyorduk bu sebeple Heykel Kafası isminde bir instagram hesabı kurduk. Mimarlık için güçlü bir ekibimiz vardı. Mimarından sosyal medya reklamları ile ilgilenen kişilere kadar sağlam bir ekip kurmuştuk. Bu ekiple birlikte Heykel Kafası sayfasına içerik üretmeye başladık. Sıfırdan kurduğumuz sayfamız 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde milyon takipçiye ulaştı. Böylece güçlü bir ekiple çalışmanın meyvesini kısa sürede almış olduk.”

“İçerikleri için büyük emek veriyoruz”

İçerikleri nasıl oluşturduklarını anlatan Akdemir, “İçeriklerimiz hep samimi, insanları eğlendiren türden oldu. Her içeriğe ayrı ayrı kafa yoruldu, her biri üzerinde çalışmalar gerçekleşti. Fotoğraflarından sözlerine kadar ayrı emek gösterildi. Hep zamanında yayımlandı, hiçbir zaman aksatma yapılmadı. Yani gerçek ve büyük emekler verildi. Sayfamız çok sevilince hiç reklam almadık. Sayfamız saf olarak kalsın ve takipçilerine sadece heykellerle alakalı içerikler göstersin istedik. Bu sayede sayfamızı takip eden herkes sadece Heykel Kafası içeriklerini görmüş oldu” dedi.

“Tasarımlarımızı hayata geçirdik”

Heykel Kafası ve Heykel Kafası Mimarlık sayfalarının neden ayrı olduğunu aktaran Akdemir, “Heykel Kafası kurulduğu günden bu yana hep çok sevildi. Takipçileri beğenilerle, yorumlarla, paylaşımlarıyla sevgilerini göstermekten hiç çekinmedi. Bu sebeple Heykel Kafası sayfasının saf haliyle devam etmesini istedik ve Heykel Kafası Mimarlık sayfasını ayrı kurduk. Bu vakte kadar mimar ekibimiz boş durmadı. Birbirinden güzel tasarımlar yaptı ve bunları hayata geçirdi. Bu yerlerin fotoğrafları çekildi, gerekli çalışmaları yapıldı. Eş zamanlı olarak projeler yürütüldü. Kısacası; Heykel Kafası Mimarlık güçlü ekibi ve yaptığı sağlam projeleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaya hazır hale geldi” diye konuştu.

“Ofis yakında hazır olacak”

Ekibinin tasarımlar barok mimariye oldukça ilgi duyduğunu belirten Akdemir, “Yapılan çalışmalar barok mimari ruhunu oldukça hissettiriyor. Şu sıralar yapımı için uğraşılan hoş bir ofis var, orayı sizlere göstermeyi ne kadar istediğimizi tahmin edemezsiniz. Tasarımlara bakarken bile o havaya girdiğinizi hissediyorsunuz. Barok mimarinin asilliği, mekana hem zarif hem de çok gösterişli bir hava veriyor. Kısa bir süre sonra yapımı bitecek. Bittiği zaman büyük bir hevesle sizlere göstereceğiz. ‘Heykel Kafası Mimarlık Gururlar Sunar’ başlıklarını görmeniz yakındır, hazır olun” şeklinde konuştu.

Son olarak markasıyla ilgili düşüncelerini de ifade eden Akdemir, “Heykel Kafası Mimarlık CEO’su olmaktan çok memnunum. Hayallerimin peşinden koşuyor olmak gerçekten paha biçilemez bir duygu. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. Hayalleriniz için çalıştığınız zaman kendinizi çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştiriyor olmanın verdiği tarifi imkansız lezzeti tadıyorsunuz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20