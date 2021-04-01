banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Genel 01.04.2021, 14:41
1
Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Karayolunun 30. kilometresindeki Yeni Köprü bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, yürütülen çalışmalar sonucu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu