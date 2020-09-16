banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı

HES KODUNDA RİSKLİ YAZAN SİMİTÇİ PANİĞE YOL AÇTI

Genel 16.09.2020, 14:56
2
HES kodunda ’riskli’ yazan simitçi paniğe yol açtı

Samsun’da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakıldı. HES kodu ’riskli’ çıkan simitçinin karantinayı tamamladığı anlaşıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde simit satan 35 yaşındaki İlyas Çöz’ün polis kontrolleri sonucunda HES kodu riskli çıktı. Akabinde polis ekipleri simitçiyi bir süre park içerisinde bekletti. Simitçi ise korona virüsünü yendiğini, akabinde 14 gün boyunca karantina altında kaldığını, virüsü yendikten sonra dışarıya çıktığını söyledi.

Bir süre sonra simitçinin ağabeyi Anıtpark’a geldi. Yapılan kontrollerde bir olumsuzluk çıkmayınca kişiler parktan uzaklaştı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0