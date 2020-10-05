HES kodu olmayanlar geri dönmek zorunda kaldı
KARABÜK'TE, KORONA VİRÜS (COVİD19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAMU BİNALARINA GİRİŞ İÇİN ZORUNLU HALE GETİRİLEN HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU OLMAYAN VATANDAŞLAR BELEDİYEYE ALINMADI.
Karabük’te, korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında kamu binalarına giriş için zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan vatandaşlar belediyeye alınmadı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl İdare Şube Başkanları Toplantısında korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu olmayan vatandaşların kamu kurumlarına alınmayacağını duyurmuştu.
Kararın uygulamaya konulmasının ardından Karabük Belediyesi’ne gelen vatandaşlara güvenlik görevlisi tarafından HES kodunun olup olmadığı soruldu.
Görevli, HES kodu olmayanların içeriye alınamayacağını belirtirken, vatandaşların HES kodunu kolayca alabilmeleri amacıyla belediye girişine bilgilendirme afişi asıldı.
Bazı vatandaşlar HES kodunu almakta başarılı olamayınca geri dönmek zorunda kalırken bazı vatandaşlar da uygulamanın güzel olduğunu söyledi.
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