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HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlanmayan İzmirim Kartlar, 11 Ocak Pazartesi sabahından itibaren toplu ulaşımda kullanılamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara son kez çağrı yaparak, "İnternet üzerinden 5 dakikada yapılabilen tanımlama işlemini ihmal etmeyin; mağduriyet yaşamayın" diye aktardı.

Genel 09.01.2021, 16:45
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HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlanmayan İzmirim Kartlar, 11 Ocak Pazartesi sabahından itibaren toplu ulaşımda kullanılamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara son kez çağrı yaparak, "İnternet üzerinden 5 dakikada yapılabilen tanımlama işlemini ihmal etmeyin; mağduriyet yaşamayın" diye aktardı.

İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun buna istinaden aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlaması yapılmayan İzmirim Kartlar, 11 Ocak Pazartesi sabahından itibaren toplu ulaşıma kapatılacak. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Ekim’den bu yana aktif kullanılan İzmirim Kartların yaklaşık yüzde 57’sine HES Kodu tanımlandı. Öte yandan, İzmirim Kart biniş bilgileri her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor. Bakanlığın, karantinada olması gerekirken, toplu ulaşımı kullanan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak bu şekilde cezai işlem başlatacağı öğrenildi.

Son güne bırakmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tanımlama işleminde son iki güne girilirken vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu çağrıyı yaptı:

“İnternet üzerinden beş dakikada yapılabilen tanımlama işlemini ihmal etmeyin, mağduriyet yaşamayın! Son güne de bırakmayın ki sisteme aşırı yüklenmeden kaynaklanabilecek olası sıkıntılarla da karşılaşmayın. 11 Ocak’tan önce, kullandığınız İzmirim Kart ile HES kodunuzu eşleştirin; toplu ulaşımdan sorunsuz yararlanmayı devam edin.”

Eşleştirme nasıl yapılıyor?

ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. “hes.eshot.gov.tr” adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, kişisel HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesinin; metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemi yapılıyor.

Öte yandan, internet imkanı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayanlar için; Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba Aktarma Merkezinde yardım masaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.

65 yaş üstüne ve engellilere “son tarih” yok

Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlarında, pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. 11 Ocak 2021 tarihinin ise 65 yaş üstü ile engelliler için ‘son tarih’ olmadığı ifade edildi. 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarından yararlanmasının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandığı hatırlatılırken, engelli vatandaşların ise raporlarını ibraz etme zorunluluğu nedeniyle kart ünitelerine şahsen başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Ağır zihinsel engellilerin ve 18 yaşından küçük engelli vatandaşların ise başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileri tarafından yapılabileceği kaydedildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki ilçelerde; 65 yaş üstü, engelli, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvurularının “yerinde alınabilmesi” için ise yerel hizmet birimlerini görevlendirdi. www.izmirimkart.com.tr internet adresinden 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvuruları yapanlar, kartlarını yerel hizmet birimlerinden alabilecek. İnternet üzerinden başvurusu alınamayan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar ise istenen belgelerle birlikte (engelli raporu aslı veya aslı gibidir onaylı bir sureti, bir adet biyometrik fotoğraf ve kimlik) yerel hizmet birimlerine başvurabilecek.
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