banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü

Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDEN KORDON BOYUNDA YÜRÜYEN BİR KİŞİ, SERİN HAVANIN TADINI ÇIKARTTI.

Genel 13.10.2020, 14:42
2
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

Çanakkale’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için bina ve kapı saçaklarına kaçarken, bir kişi de yağmura aldırış etmeden kordon boyunca ilerleyerek serin havanın tadını çıkarttı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısının ardından kent merkezinde etkili olmaya başlayan yağışlar, hayatı kısmen olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yakın binalara ve kapı saçaklarında kendilerini korumaya alırken, Çanakkale kordon boyunda yağan yağmura aldırış etmeyen bir kişi görenleri gülümsetti. Çevresinde yağmurdan kaçarak korunmaya çalışan insanlara bakarak ilerleyen şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2