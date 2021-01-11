banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
İstanbul Boğazı için kritik uyarı
İstanbul Boğazı için kritik uyarı

Her yıl onlarca evin yanarak küle döndüğü Kastamonu’da uzmanlar uyardı:

Kastamonu son 10 yılda özellikle kırsal yerleşim yerlerinde çılan ve çok sayıda evin küle döndüğü 537 yangının 1987’den kalma elektrik tesisatlarına bağlı olduğunu iddia eden uzmanlar, tesisatların yenilenerek 5 yılda bir kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Genel 11.01.2021, 09:57
7
Her yıl onlarca evin yanarak küle döndüğü Kastamonu’da uzmanlar uyardı:

Kastamonu son 10 yılda özellikle kırsal yerleşim yerlerinde çılan ve çok sayıda evin küle döndüğü 537 yangının 1987’den kalma elektrik tesisatlarına bağlı olduğunu iddia eden uzmanlar, tesisatların yenilenerek 5 yılda bir kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kastamonu’da son 10 yılda meydana gelen 537 yangının eski olan elektrik tesisatları sebebiyle meydana geldiğini söyleyen uzmanlar vatandaşları uyardı. Son 7 Kasım’da merkeze bağlı Tepeharman köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 10 ev ile 1 cami tamamen yanarak kullanılamaz hale Kastamonu’da elektrik kontağından kaynaklı yangınlar, çok sayıda ev, ahır ve samanlığı küle çevirirdi. Son altı ayda 3 kişinin de ölümüne sebep olan yangınların büyük çoğunluğunun gelişen teknoloji ile birlikte eskiyen elektrik tesisatlarında artan enerji yükünden kaynaklandığı belirtilen Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, 1984 yılından kalma elektrik tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

“Son 10 yılda 537 yangın elektrik kontağından çıktı”

Evlerdeki elektrik tesisatlarının 5 yılda bir kontrol edilmesi ve eksi tesisatların ise yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yücel Yılmaz, “1984 yılında yapılan tesisatların birçoğu bazı orman köylerimizde, şehir içindeki yapılarımızda vatandaşlarımız hala kullanıyorlar. Enerji Bakanlığı tarafından tesisatlar ile ilgili yönetmelikler değişti. İç ve dış tesisatlar ile ilgili yeni yönetmelikler yayınlandı. Bu yeniliklere yeni teknolojik aletler eklendi. Bir zamanlar evimizde sadece televizyon var iken bunun yanına kombi, şofben, ısıtıcı, bilgisayar, çamaşır ve bulaşık makineleri eklendi. Bunlar da mevcut kapasiteyi çekemez duruma geldi. Gerek kablo gerekse sigorta yetersizliği nedeniyle meydana gelen güç ısınmasından ötürü yangınlar meydana geliyor. Oluşan yangınlar nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlara yol açılıyor” dedi.

“Tesisatlar 5 yılda bir kontrol edilmeli ve standartlara uygun değil ise enerji verilmemeli”

Kastamonu’da devletin verdiği mesleki yeterlilik statüsünde çalışan firmaların olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan ilgili firma yetkililerini çağırarak evlerindeki elektrik tesisatlarını yeniden gözden geçirtmelerini rica ediyorum. Meydana gelen yangınlardaki temel sorunun vatandaşlarımızın bu işe gereken hassasiyeti göstermemeleri olarak görüyoruz. Devletimiz dönem dönem köylülerimize farklı konular üzerinden teşvikler veriyor. 4 bine yakın yerleşim yerine sahip Kastamonu’nun coğrafi durumu da göz önünde bulundurularak daha ayrı bir statüye alınıp eski tesisatlar için yeni bir durum geliştirilmelidir. Arabalarımıza 2 yılda bir egzoz muayenesi, asansörlerimize her yıl bakım yaptırıyorsak elektrik tesisatlımıza da aynı şekilde bir bakım yaptırmalıyız. Bu konu zorunlu olmalıdır. Biz 2 yıldan beri yangınlar konusundaki düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Mutlaka bir yasa çıkarılarak elektrik tesisatlarının 5 yılda bir kontrol edilmesi ve standartlara uygun değil ise enerji verilmemeli” diye konuştu.

“Elektrik tesisatlarının eski ve bakımsız olması nedeniyle yangınlar çıkıyor”

Yangınların genellikle eskiyen elektrik tesisatından çıktığını belirten Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mahir Sorkun ise, “Merkez ve merkeze bağlı köylerimizde yapıların ahşap olması, elektrik tesisatlarının eski ve bakımsız olması nedeniyle yangınların genellikle elektrik kontağından kaynaklandığını görüyoruz. Bu tür yangınların azaltılabilmesi için elektrik tesisatlarının en az 5 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca prizlerde takılı halde yangına sebebiyet verecek herhangi bir elektronik malzeme bulundurulmamasını öneriyoruz. İlgili kurumlar tarafından vatandaşlarımızın uyarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Son altı ayda 3 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Kastamonu’da son 6 ay içerisinde meydana gelen yangınlarda il merkezinde 21, Abana’da 1, Ağlı’da 1, Araç’ta 5, Azdavay’da 1, Bozkurt’ta 3, Çatalzeytin’de 3, Devrekani’de 1, Doğanyurt’ta 2, İnebolu’da 4, Küre’de 1, Pınarbaşı’nda 3, Şenpazar’da 1, Taşköprü’de 3 ve Tosya’da 1 ev yandı.

Ayrıca yangınlarda 10 büyükbaş hayvan, 10 ahır ve 10 samanlık büyük zarar görürken, bu yangınlarda 3 kişide hayatını kaybetti.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12