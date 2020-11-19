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Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı

Giresun’un her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Genel 19.11.2020, 15:11
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Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı

Giresun’un her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Giresun’un sahil kesimlerinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaz aylarında eşsiz doğası ve güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Kulakkaya Yaylası’nda mevsimin ilk karı yağdı. Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesine bağlı olan ve 1700 metre rakımda bulunan Kulakkaya Yaylası, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, iş makinelerinin karla mücadeleye hazır olduğunu belirtti.
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