Her yerde ’Ata’ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıldönümünde saat 09.05’te her yerde anıldı.

10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da anıldı. Sirenlerin çaldığı dakikada herkes yaptığı işi bırakıp saygı duruşunda bulundu. Siren çaldığında bazı vatandaşlar yolda, bazı vatandaşlar binaların terasında Ata’ya saygı duruşunda bulundu.