Her saat beş cinayet

BM verilerine göre, geçen yıl bin kadın yakınları tarafından öldürüldü. Her saat 5 kadın cinayeti işlendi. Cinayetlerin alkol ve uyuştrucu tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde daha fazla görüldüğü belirtildi.

Türkiye Gazetesi’nden Osman Sağırlı’nın haberine göre, BM, 2021’de tahminî olarak 45 bin kadın ve kız çocuğunun aile üyeleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) tarafından toplanan ve Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından onaylanan ve kasım ayında yayınlanan bir rapora göre geçen yıl dünya çapında öldürülen 81 bin kişinin yarısından fazlası (yüzde 56) 45 bin kadın ve kız çocuğunun, kocaları, partnerleri veya diğer akrabaları tarafından öldürüldüğünü gösterdi.

BM rakamlarına göre 2021’de her saat beşten fazla kadın ve kız çocuğu bir aile üyesi tarafından öldürüldü. Rapora göre, kadınların ortalama yüzde 65’i eski partnerleri tarafından öldürülüyor.

Bilinmeyen sayısı oldukça fazla

BM, kadınların cinsiyetleri sebebiyle öldürüldüğü kadın cinayetlerinin gerçek sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Raporda sunulan rakamlar endişe verici derecede yüksek olsa da bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Çok fazla kadın cinayeti kurbanı hâlâ sayılmadı: 2021’de kadın ve kız çocuklarına yönelik yaklaşık on kasıtlı cinayetten dördü için, ceza adaleti kayıt ve soruşturma uygulamalarındaki ulusal farklılıklardan dolayı bunların cinsiyete dayalı cinayetler olduğunu tespit edecek yeterli bilgi yok.

Veri sınırlamalarına rağmen, Kanada ve Avustralya’dan elde edilen kanıtlar, yerli kadınların cinsiyete dayalı cinayetlerden orantısız bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. 100 bin kadın ve kız çocuğu başına 4,3 olan Kanada’daki kadın cinayet oranı, 2021’de yerli halk arasında yerli olmayan kadın ve kız çocuklarına göre beş kat daha yüksek.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsiyete dayalı bütün şiddet biçimleri gibi, kadın cinayetleri de dünya çapında her ülkeyi ve bölgeyi etkileyen bir problem. Yeni rapora göre 2021’de Asya, tahminen 17.800 kurbanla en fazla sayıda kadın yakın partner ve aile cinayetini kaydetti; ardından şunlar geliyor: Afrika’da 17 bin 200, Amerika’da 7 bin 500, Avrupa’da 2 bin 500 ve Okyanusya’da 300.

Toplam nüfus büyüklüğüne göre ayarlanan mevcut veriler, 2021’de Afrika’da her 100 bin kişide 2,5 kadın ve kız çocuğunun yakın bir eş veya aile üyesi tarafından öldürüldüğünü gösteriyor; Amerika’daki 1,4 ile karşılaştırıldığında; Okyanusya’da 1,2, Asya’da 0,8 ve Avrupa’da 0,6.

Latin Amerika’da günlük 12 cinayet

Dünyanın Covid-19 ile boğuştuğu bir dönemde, Latin Amerika’nın birçok yerinde hem toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hem de kadın cinayetleri çarpıcı biçimde arttı. Araştırmaya göre 2020’de Covid pandemisinin başlangıcı, Kuzey Amerika ile batı ve güney Avrupa’da kadın cinayetlerinde önemli bir artışla aynı zamana denk geldi. Avrupa ve Amerika’daki 25 ülkeden elde edilen veriler, artışların büyük ölçüde kocalar ve partnerler dışındaki aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen cinayetlerden kaynaklandığını gösteriyor. 2020 yılında 17 Latin Amerika ülkesinde tahminî kadın cinayeti kurbanı sayısı 4 binin üzerine ulaştı.

Müdahale kaçınılmaz

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi yönetici direktörü Ghada Waly “Hiçbir kadın veya kız, kimliği yüzünden hayatından korkmamalı. Kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsiyete dayalı her türlü cinayeti durdurmak için, her yerde, her kurbanı saymamız ve kadın cinayetlerinin risklerini ve itici güçlerini daha iyi anlamamız böylece daha iyi, daha etkili önleme ve ceza adaleti müdahaleleri tasarlamamız gerekiyor” dedi.

Dünya çapındaki cinayetlerin ezici çoğunluğu (yüzde 81) erkeklere ve erkek çocuklarına karşı işleniyor, ancak aileleri dışından biri tarafından öldürülme riski en yüksek olan kesimler. 2021’deki tüm erkek cinayet kurbanlarından yalnızca yaklaşık yüzde 11’i bir eş veya akraba tarafından öldürüldü.

Almanya’da 2021’de 113 kadın öldürüldü

Dünya genelinde olduğu gibi Almanya’da da kadına yönelik şiddet vakaları ve kadın cinayetleri artıyor. Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre 2021 yılında Almanya’da 143 bin 604 kişi partneri tarafından şiddete uğradığı için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunanların yüzde 80’i kadın. 2021 yılında 113, 2022 yılında ise 25 Kasım itibarıyla 106 kadın, partneri ya da eski partneri tarafından öldürüldü.

İngiltere’de her 3 günde bir cinayet

İngiltere’de yayınlanan bir rapora göre her yıl 100’ün üzerinde kadın cinayeti meydana gelirken, ortalama her üç günde bir kadın öldürülüyor. Ülkede son açıklanan rapora göre bir yılda 125 kadın cinayeti işlendi.

İngiltere’de kadın cinayetleri raporuna göre, Mart 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasında 125 kadın cinayeti gerçekleşti. Verilere göre, İngiltere’de ortalama olarak her üç günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor. Ülkedeki kadın cinayetlerini araştıran Femicide Census adlı kuruluşun raporunda 2009’dan bu yana kadın cinayetleri sayısının her yıl 100’ün üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. Rapora göre; 2009’da 134, 2010’da 168, 2011’de 159, 2012’de 132, 2013’te 139, 2014’te 149, 2015’te 126, 2016’da 124, 2017’de 140, 2018’de 154, 2019’da 128, 2020’de 110 kadın öldürüldü.

Fransa’da kadına yönelik şiddet arttı

Kadın örgütleri 2022 yılında Fransa’da 101 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı verileri de Fransa’da 2021’e göre 2022’de kadına yönelik şiddetin yüzde 20 arttığı yönünde.

Noustoutes isimli kadın kolektifinin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, binlerce koruma ve adalet talebi başvurusunun sadece yüzde 0,6’sı mahkemelerde ele alınarak sonuçlanıyor. Aile içi şiddet şikayetlerinin yüzde 80’i polis tarafından takipsiz bırakılıyor. Yaşanan kadın cinayetleri öncesinde, kadınların yüzde 65’inin konuyu polise veya mahkemeye taşıdığı vurgulanıyor.

Verilere göre, Fransa’da 2016’da en az 131, 2017’de 143, 2018’de 123, 2019’da 153, 2020’de 102, 2021’de 113 kadın cinayeti işlendi. Her yıl 90 binin üzerinde kadın tacize ve taciz girişimine maruz kalıyor. Özellikle iş yerlerinde, kadınların yüzde 32’si cinsel tacizle karşı karşıya kalıyor.