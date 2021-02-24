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Her defasında ’basın özgürlüğü’ diyen CHP, gazeteciyi mahkemeye veriyor

Her platformda ’basın özgürlüğü’ diyen CHP, Sakaryalı gazeteciyi mahkemeye veriyor. Gazeteci Mustafa Gümüşel ‘Gara’ olayıyla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekler bir yazı kaleme alınca CHP ilçe yönetiminin hedefi oldu.

Genel 24.02.2021, 11:02
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Her defasında ’basın özgürlüğü’ diyen CHP, gazeteciyi mahkemeye veriyor

Her platformda ’basın özgürlüğü’ diyen CHP, Sakaryalı gazeteciyi mahkemeye veriyor. Gazeteci Mustafa Gümüşel ‘Gara’ olayıyla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekler bir yazı kaleme alınca CHP ilçe yönetiminin hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara’da ki şehitler ile alakalı bir toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği söylemlerine köşe yazısıyla destek veren Sakaryalı gazeteci Mustafa Gümüşel, CHP Adapazarı İlçe Başkanlığının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan durum sonrasında CHP Adapazarı İlçe Başkanı Füsun Çetin, gazeteci Gümüşel hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Durumu başka bir yerel siteden öğrenen Gümüşel, her defasında gazetecilerin hapishanede olduğunu, dava açıldığını ve sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP’nin bu kez kendisine aynı durumu uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Yazımızdan dolayı çok alınmışlar

Cumhurbaşkanının söylemlerine sitesinde bir köşe yazısı yazarak destek verdiğini belirten gazeteci Mustafa Gümüşel, “Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Gara’daki şehitlerimizle alakalı bir toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerde bulundu. Hatta “Siz nasıl yüzsüz insansınız, terbiyesiz herif” gibi ifadeler kullandı. Tabi bizde bu olay üzerine konuyu kendi köşemize aldık. Hatta yazımın içerisinde Cumhurbaşkanının az bile söylediğini ve yazının başlığı da bu şekildeydi. Bu ifadeler doğrultusunda CHP ilçe teşkilatı çok alınmış olacak ki beni mahkemeye verecekleri yönünde beyanlarda bulunmuşlar. Tabi o gün çok farklı bir gün yaşandı Gara’da 13 şehidimiz var. Siz CHP olarak CHP Genel Başkanı olarak şehitlerimize şehit bile demiyorsunuz. Oradaki PKK’nın adını ağzınıza bile almıyorsunuz. Bizde bununla ilgili olarak yorumumuzu yaptık. Siz PKK’ya, PKK demezseniz bu kadar hafif bir geçiştirmeyle bu işin üstünü kapatmaya çalışırsanız Cumhurbaşkanımız da çıkar size bu ifadeleri kullanır hatta az bile yaptı daha fazlasını söylemesi gerekir diye bir yazımız oldu köşemizde. Bu yazımızdan dolayı çok alınmışlar. Her defasında gazetecilerin hapishanede olduğunu, dava açıldığını, sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP, bu defa bize karşı bir sindirme çalışmasına geçti. Mahkemeye vereceklerini söylediler bu şekilde bir basın açıklaması oldu. Şuana kadar elimize bir celp gelmedi ama muhtemelen tazminat davası veya ceza davası gelir bakacağız bu süreçte neler yaşanacak. Ben yine söylüyorum; o ifadeler benim ifadelerim değildi. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriydi yine söylemekten çekinmiyorum, az bile söyledi Cumhurbaşkanımız daha ağır kelimeler kullanması gerekirdi diye düşünüyorum” dedi.

Basın özgürlükleri kendi gazetecileri için geçerli

CHP’nin basın özgürlüğünü sırf kendileri olarak düşündüğünü ifade eden Mustafa Gümüşel, “Onların basın özgürlüğü dediği, hükümet yönünde yapılan iyi işleri görmeyeceksiniz, sürekli olarak eleştireceksiniz ama kendilerine gelince CHP’ye gelince onları hiç eleştirmeyeceksiniz. Diğer yazılarımda da CHP içindeki tecavüzleri ve cinsel istismarları konu almıştım. Orada da aynen şunu söylemiştim, “CHP’ye girmeye çekiniyor insanlar artık bu şartlar altında konunun kapatılması yerine üzerine gidilmesi ve açıklama yapılaması gerek, siz sessiz kalıyorsunuz” diye söylediğimde de eleştiri gelmişti. Yani bunlar basın özgürlüklerini sırf kendileri olarak düşünüyorlar. Allah korusun bunlar iktidara falan gelseler hakiki gazetecilere işte o zaman içerilerde sürünürler ve baskı altında kalırlar diye kesinlikle söyleyebilirim. Yani bunların basın özgürlüğü kendi gazetecileri için geçerli diğer gazeteciler için özgürlük falan yok söyledikleri her şeyden dolayı mahkemeye veriyorlar” diye konuştu.

Hukuki süreç başlatılacağını farklı bir haber sitesinden öğrendim

Hakkında hukuki süreç başlatılacağını başka bir yerel siteden öğrendiğini söyleyen Gümüşel, “İşin garibi bize böyle bir açıklamada gelmedi. Biz bunu Sakarya’da ki bir medyadan öğrendik. Konuyla ilgili bir açıklama yapabilirlerdi veya kendi açıklamalarını bizim yayınlamamızı isteyebilirlerdi bizde yayınlardık bakardık eğer gerçekten yayınlanması gerekiyorsa yayınlardık. Beni sözde gazeteci olarak itham etmişler bilmiyorum ama İlçe başkanı beni de iyi tanır aslında ben bu meslekte 36 yılımı doldurdum emekli oldum ve hali hazırda da bu işi yapıyorum. Benim başka bir mesleğim yok bunu da sayın başkana söylemek isterim asıl işim, asıl mesleğim bu. Biz sözde değil özde gazeteciyiz, özde gazetecilere de dava açacaklarsa buyursunlar açsınlar biz gereği neyse, savunmamız neyse onu yaparız. Biz bugüne kadar yaptığımız haberlerin, köşe yazılarımızın her zaman arkasında durduk. Doğruya doğru yanlışa yanlış dedik. Biz AK Partili belediye başkanlarını da eleştirdik, hala da eleştiriyoruz yazılarımız orada baksınlar. Biz sadece CHP’ye karşı bir taraf tutmuş durumda değiliz, biz gazeteciliğimizi yapıyoruz, mesleğimizi yapıyoruz. Ortada bir yanlış varsa biz bunu ortaya koyar, fikrimizi köşemize taşırız” şeklinde konuştu.
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