Her 10 gençten yaklaşık üçü dijital okuryazarlık seviyesinde

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Gençlerin dijital okuryazarlığına yönelik yapılan çalışma neticesinde araştırmaya katılanların yüzde 35,6’sının az, yüzde 35’inin orta ve yüzde 29,4’ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu halde her 10 gençten yaklaşık üçünün dijital okuryazarlık seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, değişen medya ortamı ve sosyal medya kullanımını tartışmak üzere “Gelenekselden Dijitale Medya ve Gençlik Zirvesi” düzenlendi. Zirve, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in konuşmasıyla başladı. Başkan Şahin, Türkiye’nin G-20 ülkesi olarak dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Medya alanında da oldukça önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Başkan Şahin, gençlerin sosyal medya kullanımı üzerinde durdu. Ayrıca Başkan Şahin, çocukların karşılaşabilecekleri risklere karşı ebeveynlerini de uyararak dikkatli davranmaları gerektiğine vurgu yaptı.

“RTÜK, yeni medya düzenine uygun olarak hareket ediyor”

Gelişen teknoloji ile birlikte genç yaşlı demeden herkesin akıllı telefonlar ile birlikte çağa ayak uydurduğunu ve kendilerinin de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çağın gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Çevremizde görüyoruz daha konuşamayan 1 yaşını bile doldurmayan bebekler dokunmatik ekranların parmak kaydırma hareketlerini uyguluyor. Büyüklerimiz bile dijital medya araçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Edindikleri akıllı cihazlarla çağın gerisinde kalmamaya gayret gösteriyorlar. Hal böyleyken 1994 yılında kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz da yeni medya düzenine uygun olarak hareket ediyor” dedi.

“Başka ülkeler RTÜK’ün yaptığı düzenlemeleri takip ediyor”

RTÜK’ün geleneksel medyanın değerini bilmenin yanında dijital alanda da oldukça önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Başkan Şahin, “Geleneksel medyanın değerini bilen RTÜK, bir yandan onların gelişmelere ayak uydurması için rehberlik ederken, diğer yandan da dijital medya düzenine ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bu konuda dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası yayıncılık organizasyonlarında başka ülkelerin medya otoritesi yöneticilerinin RTÜK’ün yaptığı düzenlemeleri takip ettiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

“Alt sosyo-ekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılık oranı daha yüksek”

Gençlerle ilgili ve sosyal medya konusuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Başkan Şahin, “Araştırma, ülkemizde yaşayan 15-21 yaş grubundaki gençlerin medya araçlarını kullanması, dijital okuryazarlık ve ekran bağımlılığı düzeyleri konularını ele alan bir çalışmanın ürünüdür. Gençlerin dijital okuryazarlığına yönelik yapılan çalışma neticesinde araştırmaya katılanların yüzde 35,6’sının az, yüzde 35’inin orta ve yüzde 29,4’ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu halde her on gençten yaklaşık üçünün dijital okuryazarlık seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmamızda alt sosyo-ekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.