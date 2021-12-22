banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi

Hepsiburada üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği

- HepsiJet’in Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 1 Ocak 2022 itibarıyla Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atanırken, Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün ise bu görevine ek olarak 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve Veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek

Genel 22.12.2021, 19:01
Hepsiburada üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, üst yönetimindeki yeni atama ve organizasyon değişikliklerini duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin lojistik organizasyonunun daha da geliştirilmesi hedefi çerçevesinde, halen Hepsiburada iştiraklerinden HepsiJet'in genel müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 1 Ocak 2022 itibarıyla Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atandı.

Kargo taşımacılığı ve teslimatı konusundaki deneyimi, Hepsiburada'nın depo operasyonlarındaki ve HepsiJet’teki liderliği ile önemli başarılara imza atan Mehmethan Yallagöz, yeni görevinde bugüne kadar operasyon grup başkanlığı altındaki tüm lojistik operasyonlarının yönetimini devralacak.

Hepsiburada'nın üst yönetiminde bir diğer değişiklik de pazarlama, büyüme ve veri alanlarında gerçekleşti. Hepsiburada’nın pazarlama ve büyüme hedeflerini bütünleşik bir pazarlama organizasyonu altında yönetmek üzere, halen şirketin Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün bu görevine ek olarak, 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek.

- Mehmethan Yallagöz hakkında

Açıklamaya göre, daha önce kendi firmasıyla lojistik, depolama gibi alanlarda birçok firmaya danışmanlık hizmeti veren, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Mehmethan Yallagöz, Yurtiçi Kargo’da denetimden sorumlu başkan yardımcılığı ve müfettişliği, Markafoni’de lojistik operasyonlar grup direktörlüğü görevlerinde bulundu. Hepsiburada’ya 2017’de lojistik grup direktörü olarak katılan Yallagöz, 2019’dan bu yana HepsiJet Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

- Ender Özgün hakkında

Temmuz 2021'den bu yana Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı olarak görev yapan Ender Özgün ise Hepsiburada'ya katılmadan önce Vodafone Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Son olarak dijital dönüşüm, büyüme ve değer yönetimi ile segment stratejilerinin yönetimini üstlenen Özgün, iş hayatına 2005 yılında Procter&Gamble'da başlamış, burada pazarlama departmanında çeşitli yönetim rolleri üstlenerek marka yönetimi, müşteri deneyimi ve iletişim stratejisine odaklanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezunu olan Özgün’ün, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri alanında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.

#hepsiburada
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8