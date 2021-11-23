Hepsiburada, üçüncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 50 büyürken, söz konusu dönemde siparişlerini yıllık yüzde 72 artırarak bir çeyrekteki en yüksek sipariş sayısına ulaştı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Türkiye'deki ilk ve tek şirket Hepsiburada'nın, 2021’in temmuz-eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları belli oldu.

Hepsiburada, toplam satış hacmi, aktif satıcı sayısı, aktif müşteri tabanı, sipariş sıklığı ve ürün adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performansını ve büyümesini sürdürdü.

Hepsiburada’nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu.

Bu dönemde Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020’nin 3. çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4,4’e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

- Net Tavsiye Skorunda sektör lideri

“İstediğin Gün Kapında İade” ve “Yarın Kapında” servisleriyle rekabette farklılaşan marka, müşteri ilişkilerinde sadakati ölçeklendirmede kullanılan ve gelir büyümesiyle doğrusal ilişkisi bulunan bağımsız Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümlerinde sektör lideri olarak 3. çeyrekte önemli bir başarıya imza attı.

Hepsiburada’nın koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama yolunda en önemli stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranı ise pazaryerindeki siparişlerin yüzde 53’üne ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 1.800 araçla hizmetlerini genişleten HepsiJet’in büyük ölçülü ürünler için sağladığı teslimat ve kapıdan iade servisi HepsiJet XL müşteri deneyiminde önemli bir fark yarattı. HepsiJet XL müşteri memnuniyeti skoru eylül ayında yüzde 97’nin üzerine çıktı.

Hepsiburada’nın, online ve offline alışverişlerde kolay ve güvenli ödeme sağlamayı hedefleyen stratejik yatırımı HepsiPay’in üçüncü çeyrek toplam satış hacmindeki artışa önemli katkısı oldu. Haziran 2021’de devreye alınan ve hızla büyüyerek 2,7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacmi ekim sonu itibarıyla 2,4 milyar TL oldu.

- HepsiExpress’ten önemli katkı

Hepsiburada’nın salgın dönemini de dikkate alarak market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress’i stratejik olarak önceliklendirmesinin ve buradaki yatırımlarının başarılı sonuçlara önemli katkısı oldu. Bu yatırımlarla HepsiExpress üçüncü çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1.950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400’ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

Söz konusu platformun, 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçları, Türkiye ekonomisine ve KOBİ’lere desteğini sürdürdüğünü gösteriyor. 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 57 olan Hepsiburada’nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 70’e yükseldi.

Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan aktif satıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2’ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi. Bu rakam, salgın döneminde Hepsiburada’nın yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olmaya devam ettiğinin, Hepsiburada’nın KOBİ’lerle el ele güçlü büyüme trendini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürdüğünün göstergesi oldu.

- "Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Temmuz ayında salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emirdağ, Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu olarak sektörü dönüştüren örnek ve öncü uygulamaları ve yatırımlarının da tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir 'Süper Uygulama/Super-app' olarak konumladığımız Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaretin geçen yılın aynı dönemindeki 164 milyon seviyelerinden 240 milyon seviyelerine çıkması ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımlar neticesinde NPS-Net Tavsiye Skorunda sektör lideri olmamız müşterilerimizin tercihlerini güçlü bir şekilde Hepsiburada’dan yana kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu ivmeyle birlikte 2021’i 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz. 2021 eylül sonu itibarıyla 39,6 milyona ulaşan Hepsiburada üyesi müşterimizle 67 bin satıcımızı kusursuz bir teknolojiyle buluşturarak Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Türkiye’de kaderini Hepsiburada’nın kaderiyle özdeşleştiren 67 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye ve ekmeklerini bu işletmelerden kazanan 10 binlerce aileye teknoloji ve dijitalleşmeyle katkı sunmak en büyük başarma motivasyonumuz… 'Türkiye’nin Hepsiburadası' olarak ekonomiye sağladığımız katkının ve katma değerin teslimatta HepsiJet, hızlı market alışverişlerinde HepsiExpress ve ödeme çözümlerinde HepsiPay ile artarak sürmesinden büyük mutluluk duyuyorum."

- "Türkiye’nin e-ticaret birikimi ve katma değeri Türkiye’de kalmalı"

Murat Emirdağ, 2017 yılından bu yana sürdürdükleri ve yaklaşık 24 bin kadın girişimciye teknoloji desteği verdikleri “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programının yanına, 3 binin üzerinde coğrafi işaretli ürünün tüm Türkiye’ye ve dünya pazarlarına Hepsiburada aracılığıyla ulaşmasını sağlayacak “HepsiTürkiye’den” programını da temmuz ayında eklediklerini anımsattı.

Türkiye’de henüz yüzde 10’u dijitalleşen perakendenin gelecek yıllarda artacak ivmesiyle ülkede, insanlara dijitalleşme ve e-ticaret gücü katmayı sürdürdüklerini belirten Emirdağ, "2021’in üçüncü çeyreğindeki kaydettiğimiz güçlü sonuçlar nedeniyle tüm müşterilerimize, satıcı ve iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza Hepsiburada’ya gösterdikleri teveccüh, destek ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Hepsiburada ailesi olarak, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki birikiminin ülkemizde kalması, e-ticaretle üretilen katma değerin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.