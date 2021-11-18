Hepsiburada, Google Cloud Platform iş birliğiyle IT altyapısını güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, sunduğu hizmetlerin kapsamını daha da genişletmek için Google Cloud Platform ile iş birliğine imza attı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Google ile süregelen iş birliği kapsamında daha önce GoogleAds ve GooglePay ile ortak projeler hayata geçirerek yenilikçi reklam ve ödeme çözümleri geliştirmişti. Bugün açıklanan Google Cloud iş birliği, Hepsiburada’nın Google ürün ve hizmetlerini iş planlama süreçlerinde kullanma vizyonunun devamı olarak hayata geçirildi.

Google Cloud ile yapılan yeni iş birliği, Hepsiburada'nın bilgi teknolojisi altyapısını destekleyerek hizmet kalitesini daha da artıracak. Aynı zamanda Hepsiburada'nın “Süper Uygulama” vizyonuyla, yüksek kalitede ve kişiye özel esnek bir müşteri deneyimi sunma becerisini daha da güçlendirecek. İş birliği, ayrıca Hepsiburada operasyonlarının, daha fazla esneklik ve hız ile ölçeklendirilerek büyümesini de sağlayacak.

Hepsiburada, Google Cloud ile uygulamalarının yanı sıra müşterilerinin güvenliğini daha da artırmış olacak. Veri odaklı karar verme platformu Big Query ile Hepsiburada, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha doğru tahmin etmek ve daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için verilerden ve içgörülerden yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Gürkan Coşkuner, Hepsiburada’nın tedarik zinciri altyapısının daha verimli hale geleceğini kaydetti.

Hepsiburada'nın ticaretin dijitalleşmesine öncülük eden Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından biri olduğunu ifade eden Coşkuner, şunları aktardı:

"Google Cloud ile iş birliğimiz, paydaşlarımıza değer katmak için yaptığımız yatırımların önemli bir parçası olacak. Hepsiburada olarak, Google Cloud tarafından sağlanan ileri teknoloji ve kapasitenin desteğiyle, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımızı ve kullanıcı dostu uygulamalarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği, Türkiye'de ticaretin dijital dönüşümünü desteklerken, platformumuzda sunulan hizmetlerin kapsamını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda talebin yoğun olduğu dönemlerde bize daha fazla esneklik ve hız da kazandıracak. İş birliği aynı zamanda, müşterilerimize doğru ürünleri doğru zamanda sunmak için veri ve içgörüleri kullanma ve tedarik zincirimizi güçlendirmek için doğru tahminlere odaklanma stratejilerimiz ile de uyumlu. Google ile iş birliğimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler ise Hepsiburada'nın Türkiye genelinde 33 milyon üyesi olduğunu belirterek, "Hepsiburada, bu yılın temmuz ayında Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi olarak dijital dönüşüm planını bir adım daha ileri taşıdı. Hepsiburada’nın, bu yolculukta, büyümesine eşlik eden sağlam bir altyapı sağlayıcısı olarak Google Cloud'u seçmesinden dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Google Cloud'un perakendeciler için güvenilir bir bulut altyapı sistemi olduğuna işaret ederek, "Bu güvenin temelinde ise şirketin öncülüğünü yaptığı, on yıldan fazla süredir bulut uygulamalarını küresel ölçekte yönetme ve güvence altına alma deneyimi sağlayan 'zero-trust' mimari anlayışı yatmaktadır. Hepsiburada ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç duydukları güvenlik, esneklik ve ölçeklenebilirliği sağlıyoruz. İş birliğimizin, Hepsiburada’nın küresel bir e-ticaret platformuna dönüşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.