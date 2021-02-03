banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Hem tıraş yapıyor, hem ağ örüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en eski berberlerinden biri olan 75 yaşındaki Mustafa Oduncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen 52 yılını geride bıraktığı mesleğine şevkle devam ediyor. Usta berber, tavsiye üzerine başladığı ağ örme işiyle de unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Genel 03.02.2021, 13:16
4
Hem tıraş yapıyor, hem ağ örüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en eski berberlerinden biri olan 75 yaşındaki Mustafa Oduncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen 52 yılını geride bıraktığı mesleğine şevkle devam ediyor. Usta berber, tavsiye üzerine başladığı ağ örme işiyle de unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Şeyh Müftü Camii bahçesinde yarım asırdan fazla berberlik yapan Mustafa Oduncuoğlu, 1969 yılında çırak olarak başladığı mesleğine sonrasında kalfa ve usta olarak devam etti. 1976 yılında kendi dükkânını açarak bugüne kadar mesleğini icra eden 3 evlat 6 torun sahibi Oduncuoğlu, 30 yıl evvel bir arkadaşının tavsiyesi üzerine balıkçılar için serpme ve ağ, futbol ve voleybol kulüpleri için file, tatilciler içinse hamak örmeye başladı.

Berberlikten gelen el ustalığı sayesinde ağ örme işini çabuk öğrenen Mustafa Oduncuoğlu, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını hayatta tutmaya çalıştığını ve hobi olarak yaptığı işten büyük zevk aldığını söyledi.

Günde 6 saat çalışıyor

“Gençler artık kendi yaşıtlarında tıraş oluyor, çok fazla müşteri kalmadı” diyen emektar berber, mesleğini az ve öz yaptığını, son yıllarda asıl ilgisini ağ örme işine yoğunlaştırdığını kaydetti.

“Yıllar önce bu işe merakım vardı. 30 yıl önce Ali amca bu ağ örme işlerini yapardı. Onun teşviki ve öğrettiği bilgilerle berberliğin yanı sıra bu işe başladım. El sanatlarına yatkınlığımdan dolayı bu işi çabuk kaptım ve yıllar geçtikçe bu konuda da ustalaştım” diyen Oduncuoğlu, “Bu iş emek ve dikkat istiyor. Günde 6 saat çalışmayla 5 kilo kurşun ile döşenen serpme ağı bir ay zarfında tamamlıyorum. Bunun yanı sıra aileler için hamak ve spor kulüpleri için de sipariş üzerine file üretiyorum” şeklinde konuştu.

Ağları ilmek ilmek kendisi ören Mustafa Oduncuoğlu, balıkçı ağlarının fiyatlarının 500-650 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16