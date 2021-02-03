Hem tıraş yapıyor, hem ağ örüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en eski berberlerinden biri olan 75 yaşındaki Mustafa Oduncuoğlu, ilerleyen yaşına rağmen 52 yılını geride bıraktığı mesleğine şevkle devam ediyor. Usta berber, tavsiye üzerine başladığı ağ örme işiyle de unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Şeyh Müftü Camii bahçesinde yarım asırdan fazla berberlik yapan Mustafa Oduncuoğlu, 1969 yılında çırak olarak başladığı mesleğine sonrasında kalfa ve usta olarak devam etti. 1976 yılında kendi dükkânını açarak bugüne kadar mesleğini icra eden 3 evlat 6 torun sahibi Oduncuoğlu, 30 yıl evvel bir arkadaşının tavsiyesi üzerine balıkçılar için serpme ve ağ, futbol ve voleybol kulüpleri için file, tatilciler içinse hamak örmeye başladı.

Berberlikten gelen el ustalığı sayesinde ağ örme işini çabuk öğrenen Mustafa Oduncuoğlu, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını hayatta tutmaya çalıştığını ve hobi olarak yaptığı işten büyük zevk aldığını söyledi.

Günde 6 saat çalışıyor

“Gençler artık kendi yaşıtlarında tıraş oluyor, çok fazla müşteri kalmadı” diyen emektar berber, mesleğini az ve öz yaptığını, son yıllarda asıl ilgisini ağ örme işine yoğunlaştırdığını kaydetti.

“Yıllar önce bu işe merakım vardı. 30 yıl önce Ali amca bu ağ örme işlerini yapardı. Onun teşviki ve öğrettiği bilgilerle berberliğin yanı sıra bu işe başladım. El sanatlarına yatkınlığımdan dolayı bu işi çabuk kaptım ve yıllar geçtikçe bu konuda da ustalaştım” diyen Oduncuoğlu, “Bu iş emek ve dikkat istiyor. Günde 6 saat çalışmayla 5 kilo kurşun ile döşenen serpme ağı bir ay zarfında tamamlıyorum. Bunun yanı sıra aileler için hamak ve spor kulüpleri için de sipariş üzerine file üretiyorum” şeklinde konuştu.

Ağları ilmek ilmek kendisi ören Mustafa Oduncuoğlu, balıkçı ağlarının fiyatlarının 500-650 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.