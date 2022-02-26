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Hem kameralar hem de veteriner o anı yakaladı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi Sokak Hayvanları Beslenme Noktası 300 civarında yaşlı bir adamın elindeki sopayla tel örgülerin ardındaki hayvanlara zarar vermeye çalışması kameralara yansıdı.

Genel 26.02.2022, 23:04
Hem kameralar hem de veteriner o anı yakaladı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi Sokak Hayvanları Beslenme Noktası 300 civarında yaşlı bir adamın elindeki sopayla tel örgülerin ardındaki hayvanlara zarar vermeye çalışması kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi’nde bulunan Kuyucak Belediyesi Sokak Hayvanları Beslenme Noktası’nda yaşandı. Besleme noktasında kurulu bulunan kameralara da yansıyan olayda günlük rutin ziyaretini gerçekleştirmek üzere beslenme noktasına gelmekte olan Veteriner Hekim Mehmet Külah, tel örgülerin ardında bulunan köpeklere elindeki uzun sopayla saldırıda bulunduğunu gördüğü yaşlı adamı uzaktan arabasının kornası ile ikaz ederek yanına kadar geldi ve hayvanlarla yaşlı adamın arasına girerek uyarıda bulundu.

“Görüntüler dehşet vericiydi”

Olaya canlı tanık olan Veteriner Hekim Mehmet Külah, dehşet içinde kaldığını ifade ederek, “Buraya gelirken gördüğüm görüntüler dehşet vericiydi. Yaşlı bir amca telin arkasındaki hayvanlara uzun bir sopa ile zarar vermeye kalkıyordu. Bu görüntüler beni derinden üzdü. Amcayı sakin bir dille uyardığımda ‘bana zarar vermeye kalktılar’ dedi. Ancak bu hayvanlar tamamen tel örgü arkasındaydı ve bu mümkün değildi. Bizler bu olaya uygun bir dille yaklaşarak hem uyarıda bulunmalı hem de hayvanlara iyi davranılması konusunda bilinçlendirmeliyiz” dedi.

“Burası Aydın’da ilk ve tek sokak havanları besleme noktası oldu”

“Buradaki sokak canlıları ile 23 yıl önce bu araziyi satın aldığımda başlayan bir hikayemiz var” diyerek sözlerine başlayan beslenme noktasının sorumlusu Pınar Şenal, “Doğduğumdan bu yana hayvanların içindeyim ama zamanla insanların kendi geldikleri yerleri unutması, doğaya ve tabiata olan zulüm gibi hayvanlara zulüm etmesi ile başlayan bir hikayemiz var. İnsanların çöplüğe, buradaki boş alanlara attıkları hayvanlar sebebiyle ailemle 2000 yılında bu arazi aldık. Zaman içerisinde buradaki arazinin etrafını çevirerek sokakta yaşayamayacak olan, saldırıya uğramış, insanlardan korkan, yaşlı, felçli, engelli, görmeyen, yani bakıma muhtaç bütün hayvanları almaya başladık. Bu arazide karantinasından kafeslere padoklara kadar küçük ırk büyük ırk alanları salma-gezme alanları bazı felçlilere göre özel alanlar olmak üzere değişik alanlar yaptırdık. Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk, gerekli encümen kararını gerekli yazıları alarak milli parklara ve Valiliğe gerekli bildirimleri gönderdi. 3 yıl önce valilik tarafından burası Aydın’da ilk ve tek sokak havanları besleme noktası oldu” dedi.

“Hep beraber yaşatalım”

Bir hafta önce yaşanan olayla ilgili duygularını da dile getiren Şenal, “Ne yazık ki Veteriner hekim Mehmet Külah arkadaşımızın yaşadığı olay beni çok üzdü. Kamera kayıtlarını gördüğümde dehşete düştüm. Tellerin arasından sopayla köpeklere zarar veren amcamıza kızmıyorum. Ancak ne yazık ki insanlarda bulunan bu sevgisizliğe üzülüyorum. Yüzlerce sokak hayvanlarının yaşadığı bu alanda ve çevresinde en ufak bir ısırılma olayı yaşanmadı. Tamamen korunaklı ve güvenlik kameraları ile donatılmış olan alanda yaşayan hayvanlarımız güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Buradan ricam ve en önemli isteğim, lütfen, bu hayvanlar hepimize ait. Onların da bir yaşama hakkı var. Ve onların kesinlikle bir zararı yok. Şu an katlettiğimiz doğada bir karış toprağı bulmadan yaşamaya çalışan bu hayvanlara bir lokma ekmek bir yudum su verdiğimiz zaman emin olun en iyi dostunuz en iyi arkadaşınız olacaktır. Hep beraber yaşatalım. Onların yaşaması için de elimizden geleni yapalım” dedi.

3 dönüm arazide yaşama tutunuyorlar

2019 yılında Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün de desteğini alarak başvuruda bulunduğu sokak hayvanları beslenme noktası isteğinin Aydın Valiliği ve Milli Parklar Müdürlüğünden ‘Olur’ kararı çıkması ile Türkiye’nin ilk özel sokak hayvanları besleme noktasını oluşturma başarısını göstererek bir ilke imza atan 40 yaşındaki Pınar Şenal, 3 dönüm arazi içerisinde yaptıkları kulübelerde sahipsiz, sokağa terkedilmiş, şiddet görmüş veya kazazede sokak köpekleri başta olmak üzere kedi ve eşeklere yuva kurmuştu. Kimsenin cesaret bile edemeyeceği bir zor hayata sahip olan Şenal’a, 76 yaşındaki annesi Hafize Şenal, 85 yaşındaki babası Hüseyin Şenal ve özürlü kardeşi Aytekin Şenal destek veriyor. Sokaklardan topladığı veya kendisine ulaştırılan 300’den fazla canlıya, sağlıklarından sahiplendirilmelerine kadar her şeyleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

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