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Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı

Hem fiziksel egzersiz felsefesi hem de rekabetçi bir fitness sporu olan CrossFit’in Alsancak Team Series "Man/Man Elit" kategorisinde Orkun Öztürk ve Hakan Çelik 10 takım arasından 3. oldu.

Genel 23.11.2021, 11:00
Hem antrenör hem yarışmacı iki crossfit kahramanı

Hem fiziksel egzersiz felsefesi hem de rekabetçi bir fitness sporu olan CrossFit’in Alsancak Team Series "Man/Man Elit" kategorisinde Orkun Öztürk ve Hakan Çelik 10 takım arasından 3. oldu.

Türkiye’ye 2012 yılında gelen CrossFit ile tanışmalarının ardından aldıkları eğitimlerle hem sporcu hem de antrenör olarak spor yaşamlarına devam ederken, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan QNET’in sponsor olduğu Orkun Öztürk ve Hakan Çelik Alsancak Team Series’de "Man/Man Elit" kategorisinde 10 takım arasında 3. oldu.

Çelik gibi kaslar, irade ve mental dayanıklılık

CrossFit’e başlama yaşının neredeyse anaokulu düzeye kadar inebildiğinin altını çizen Orkun Öztürk, “Aslında bu işin kariyer olarak yapılacak iki kısmı var. Antrenörlük ve sporculuk. Ben ikisini birden yapıyorum ve bu her zaman hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpratıcı oluyor ama Küçüklüğümden beri rekabet içeren takım sporları yaptığım için, bu işin yarışma kısmı beni hep heyecanlandırmıştır. O yüzden yarışmaktan kopamıyorum ve şartlar el verdiği sürece yarışmak istiyorum’’ dedi.

Crossfit’e başlamak isteyenlere, ilk olarak bu sporu hangi seviyede yapmak istediklerine karar vermelerini öneren Hakan Çelik ise, ‘’Her Crossfit yarışması sporcu kimliğime prestij katıyor. Türkiye Crossfit komitesinde hem sporculuğuma hem de Crossfit antrenörlüğüme örnek olarak gösterilme imkânı sağlıyor olması kariyerimde aslında iki ayrı işi bir arada yürütme imkânı sağlıyor’’ şeklinde konuştu.

Crossfit nedir

Greg Glassman ve Lauren Jenai tarafından 2000 yılında kurulan tescilli bir ticari marka olan CrossFit ‘te sportif başarı sağlamanın yolu, ‘’Crossfit Games’’ diye bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılından beri düzenlenen yarışmada derece elde etmek. Yarışmaya katılabilmek için ilk olarak her yıl şubat ayında verilen 5 ön eleme antrenmanını başarılı bir şekilde tamamlayan sporcular, ardından gelen yarı final sonrası Crossfit Games’e gitmeye hak kazanır. Finalde ise Crossfit Games 1.’si dünyanın en fit adamı/kadını unvanını alır.

Orkun Öztürk kimdir

1991 İstanbul doğumlu olan Orkun Öztürk 6 yaşındayken basketbol branşıyla ilgilenmeye başladı. 12 yaşına geldiğinde ise ’’Geleceğin Yıldızları’’ isimli takımda basketbol branşında ilerlemeye devam etti. Liseler arası basketbol turnuvasında iki sene üst üste birincilikler elde eden Öztürk, prosfesyonel alanda kariyerini devam ettirmek için eğitimini Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunda 2014 yılında tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında yardımcı fitness antrenörü pozisyonunda başladı, ardından 2013 yılında kurulan Crossfit antrenörü olarak çalışmaya devam etti.

2015 yılında ’’Crossfit Level One’’ antrenörlük ve ’’Crossfit Mobility’’ sertifikaları alan Öztürk. 2017 yılından beri baş antrenör olarak aktif kariyerine devam etmektedir. 2015 -2020 yılları arasında toplam 8 yarışmaya katıldı. 2019 yılında Alsancak Team Series yarışmasında takım arkadaşım Hakan Celik ile Elite kategoride 1. oldu.

Hakan Çelik kimdir

1994 Rize doğumlu olan Hakan Çelik, 9 yaşında futbol takımlarında oynamaya başladı. 17 yaşında Fonksiyonel Fitnessa geçiş yaptı. Prosfesyonel alanda kariyerini devam ettirmek için 2019 yılında Haliç üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümünü bitirdi.

Çalışma hayatına 2017 yılında antrenör olarak başlayan Çelik, aktif olarak kariyerine devam etmekte. Süreç içerisinde Crossfit yarışmalarına katılan, 2015-2020 yılları arasında üç tanesi bireysel, dört tanesi takım yarışması olmakla birlikte toplam yedi yarışmada boy gösterdi. Bireysel anlamda 16., 14. ve 9. sıralamaları elde edip, takım yarışmalarında ilkinden 8.lik ikincisinden 1.lik, üçüncüsünde ise 3.lük elde etti.

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