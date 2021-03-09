Hedef mavi kategori

Ordu genelinde pandemi ile topyekün mücadele sürerken Fatsa Belediyesi tedbiri elden bırakmayarak şehrin mavi kategoriye geçmesi için denetim ve uygulamalarını sıklaştırdı.

Fatsa Belediyesi Zabıta Ekipleri yeni haftaya halka açık alanlarda ve Pazar yerinde HES Kodu uygulaması yaparak başladı.

Salgınla topyekün mücadele devam ederken Fatsa Belediyesi Zabıta Ekipleri de, cadde, sokak, pazarlar olmak üzere toplu yaşam alanlarında kontrol ve denetimlerini yapıyor. Uygulama yapılan vatandaşların tamamında HES kodunun olduğu görülürken, sağlığı tehdit eden bir unsura rastlanmadığı tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda denetimlerini titiz bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Kontrollü Normalleşme Dönemi’ne geçtik. Geçtiğimiz hafta vaka sayısında Ordu ilimiz maalesef birinci sıradaydı. Ordu Valiliğimizin gerçekleştirdiği dinamik denetimle vaka sayılarında azalma oldu. Vaka sayısında son haftada dördüncü sıraya kadar düştük. Fatsa’mızı mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz umuma açık yerlere ve pazar yerine giriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın HES kodu sorgulamalarını tek tek yapıyor. Tavize ve ihmale asla geçit vermiyoruz” dedi.