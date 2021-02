HDP’li meclis üyesi resmi mühürlü belgeleri çoğalttı, ortalığı karıştırdı

Elazığ’da Karakoçan Belediyesi Denetim Komisyonu’nda görevli HDP Grubu Meclis üyesi tarafından resmi mühürlü belgeler zorla alınıp çoğaltılınca ortalık karıştı. Diğer grup üyeleri ile HDP’li üye arasında yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Karakoçan Belediyesi’nde Denetim Komisyonu seçimi bir önceki yıla ait gelir ve giderleri ile mali konularda denetlenebilmesi amacıyla partilerin meclisteki dağılımlarına göre AK Parti grubundan iki ve HDP grubundan bir üye seçilerek göreve başladı. Denetim Komisyonunun aldığı 2021-2 nolu kararın 3. maddesi gereğince belediyenin denetime esas her türlü evrakının siyasi herhangi bir propagandaya imkan verilmemesi ve yasalara aykırılığından dolayı çoğaltılmasına izin verilmeme kararı alındı. Komisyon üyelerince imza altına alınan bu karara rağmen HDP üyesi Ahmet Elgin, belgeleri zorla alarak çoğalttı. Ardından tekrar belediyeye gelen Elgin, iddiaya göre diğer komisyon üyelerine aldığı dosyanın aslını fırlatarak elinde fotokopilerle belediyeden çıkmaya çalıştı. Elgin diğer komisyon üyeleri tarafından merdivende tutularak elindeki kopyalar alındı. Kopyaların alınmaya çalışılması sonucunda yaşanan gerginlikte Elgin ayağı kayarak olduğu yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"HDP’li meclis üyesi kararları çiğneyerek belgeleri çoğaltmış"

Karakoçan Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ayhan Akbaba adına yapılan açıklamada, “Belediyemizde her yıl rutin olarak yapılan Denetim Komisyonu seçimi ile belediyemizin bir önceki yıla ait gelir ve giderleri ile mali konularda denetlenebilmesi amacıyla partilerin meclisteki dağılımlarına göre AK Parti grubundan iki üye, HDP grubundan bir üye seçilerek görevlerine başlamışlardır. Denetim Komisyonu görevine başladığı ilk toplantısında çalışma şartlarının görüşüldüğü iki karar almış olup, çalışmalar bu kararlar ışığında başlatılmıştır. Denetim Komisyonunun aldığı 2021-2 nolu kararın 3 .maddesinde Belediye Başkanlığımızın denetime esas her türlü evrakının belirtilen alanda her türlü incelemeye açık olduğu (not alma, ayrıntılı inceleme, uzman kişilerden faydalanma vb.), ancak siyasi herhangi bir propagandaya imkan verilmemesi amacıyla, ayrıca yasalara aykırılığından belediyemizin resmi mühürlü belgelerinin fotokopi, mobil cihazlar ile fotoğraf çekilmesi gibi her türlü çoğaltılmaya izin verilmemiştir. Denetim Komisyon üyelerimizin imza altına aldıkları bu kararlara rağmen Denetim Komisyonumuzun HDP grubu üyesi tarafından ısrarla resmi mühürlü belgelerin kendisi tarafından zorla alınarak çalışma alanı ve belediye sınırları dışına çıkartıldığı tespit edilmiş olup, kamera görüntüleri ile bu durum ispatlanmaktadır. HDP’li meclis üyesi tüm kararları çiğneyerek belgeleri çoğaltmış, tekrardan belediyemize gelerek komisyon üyelerimize aldığı dosyanın aslını fırlatmış, elinde fotokopilerle belediyemizden çıkarken diğer üyelerimiz tarafından merdivende tutulmuş ve elindeki kopyalar çekilmek suretiyle alınmıştır. Yaşanan bu istenmeyen hadise esnasında HDP’li üye ayağı kayarak yere düşmüştür. Kamera görüntülerinden de görüleceği üzerine asla ve asla fiziki bir vurma söz konusu değildir” denildi.

"Hedef gösterip sosyal medya üzerinde karalama kampanyası başlatmışlardır"

Açıklamanın devamında, “Bizler, bu şık olmayan olayı büyütmeden aralarında halledip helallik alınarak bitmesini beklerken, yaşanan hadiseden bir gün sonra adeta düğmeye basılmış bir emirle arkadaşlarımız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve kendi partilerinde yaptıkları bir basın açıklamasıyla bizleri hedef gösterip sosyal medya üzerinde karalama kampanyası başlatmışlardır. Yine aynı meclis üyesi belediyemizin önceki çalışmalarında da benzer tutumunu sürdürmekte, ilçemizin en önemli hizmetlerinden biri olan yeni bir 112 Acil Servis istasyonu ve eğitim tesisi yapılması amacıyla resmi kurumlara arsa tahsis edilmesi ile ilgili ret oyu vererek asıl niyetinin ilçeye hizmet etmek değil hizmet etmek isteyenlerin önüne engel koymak olduğunu göstermiştir. Aynı meclis üyesi kendi özel sorunları ile bir takım istihdam isteklerini daha öncelikli gördüğünden, belediyemiz ile bağlı bulunduğu partisini karşı karşıya getirerek kendini tatmin etme çabası ve gayreti içerisindedir. Ancak belediye olarak HDP grubundan beklentimiz olayın tek taraflı dinlenerek acil ve hızlı kararlar almak yerine daha adaletli bir araştırma yaparak belediyemizin kamera görüntüleri ile olayın diğer tarafını dinledikten sonra bir takım yasal arayışlar içerisine girmesini beklerdik. Olay ile ilgili ilçemizdeki farklı siyasi parti temsilcilerine olayın araştırılması için her türlü fedakarlığı yapacağımızı ve öncelikle yasal yollara başvurmayacağımızı söylememize ve HDP grubuna bildirmemize rağmen HDP grubu olayı iyice araştırmadan, bizden ya da tarafsız kişilerden dinlemeden hızlı ve acil bir şekilde basın açıklamaları ve yasal yollara başvurmuştur. Kaldı ki yasal ve vicdanen haklı olmamıza rağmen belediye olarak yasal hakkımız ve yasal mercilere başvurumuzu ancak bugün gerçekleştirdik ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.