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HDP önündeki aileler 4 günlük aranın ardından tekrar eylemde

ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATAN AİLELERİN EVLAT NÖBETİ 238’İNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.

HDP önündeki aileler 4 günlük aranın ardından tekrar eylemde

ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATAN AİLELERİN EVLAT NÖBETİ 238’İNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:10
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HDP önündeki aileler 4 günlük aranın ardından tekrar eylemde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 238’inci gününde devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 238’inci gününe girdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, HDP’ye ateş püskürdü. Eylemlerinin 238’inci günü olduğunu belirten Bingöl, "4 gün yasağa rağmen eyleme otelde devam ediyorduk, kısıtlamalar bitti buradayız. Hastalık ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz, HDP’nin Allah korkusu varsa ellerini vicdanlarına koysun hastalığa rağmen burada olan aileler için çocuklarımızı bırakırlardı. Tuncay oğlum kaç gel, polis asker görüyorsan kaç teslim ol. Burada ceza yok, seni kandırıyorlar, seni buradan almadan gitmeyeceğim” dedi.

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