HDP annelerin sesini bu kez bastıramadı

Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler eylemlerini sürdürürken, bu kez müzik açamayan HDP annelerin sesini bastıramadı.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 37 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 32 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Her hafta müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan HDP, bu kez şikayetler üzerine müzik açamadı ve annelerin sesini bastıramadı.

“Bizi yıldıramayacaklar”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, çocuklarının öldürüldüğüne dair görüntülerin HDP’liler tarafından internet sitelerine atıldığını belirtti. Ancak kendilerinin bu gibi yıldırma yalanlarına inanmadıklarını ifade eden Sancar, “Yıllardır çocukların ölümlerini internet sitelerine atmayanlar, eylemlerin başlamasıyla birlikte mi internet sitelerine atmaya başladı? Çocuklarımız ölmemiş. Biz çocuklarımızı diri olarak onlardan alacağız. Anneler HDP’yi bitirecek. Her zaman sesimizi bastırmaya çalışıyordular. Onlar suçludur ve katildirler. Bizler bu kapıya mührü vuracağız” dedi.

PKK tarafından oğlu Kenan’ın 6 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur ise ömrü boyunca eylemlerini sürdüreceğini belirterek, “Çocuğum ölürse bile arkadaşlarıma destek vereceğim. Bunlar Kürt düşmanlarıdır. Artık müzikleri bitti daha çalamıyorlar” ifadelerini kullandı.